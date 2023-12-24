7 emergências médicas comuns no fim de ano e dicas para evitá-las

O aumento do fluxo de veículos durante as festas de fim de ano contribui para um maior risco de acidentes de trânsito. Por isso, evite dirigir sob o efeito de álcool, use cinto de segurança, cadeirinha adequada para as crianças, e fique atento às condições das estradas e do veículo. Além disso, não use celular enquanto dirige e, para os motociclistas, o uso do capacete é indispensável. Sempre que possível, opte por transporte público ou compartilhado.