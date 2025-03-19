AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

7 dicas para emagrecer durante a menopausa

Mudanças hormonais impactam o corpo feminino, mas ajustes na rotina podem facilitar a perda de peso

Publicado em 19 de Março de 2025 às 18:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 mar 2025 às 18:37
Com as estratégias certas, é possível emagrecer com saúde e manter a qualidade de vida durante a menopausa (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Com as estratégias certas, é possível emagrecer com saúde e manter a qualidade de vida durante a menopausa Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A menopausa é um processo natural na vida da mulher, marcado pelo fim da menstruação e pela redução dos hormônios estrogênio e progesterona, geralmente entre os 45 e 55 anos. Essas mudanças hormonais impactam diretamente o metabolismo, tornando o emagrecimento mais desafiador.
Com a queda do estrogênio, o corpo tende a acumular mais gordura na região abdominal, enquanto a taxa metabólica basal diminui, reduzindo o gasto calórico em repouso. Além disso, a menopausa pode afetar o sono e aumentar os níveis de estresse, fatores que influenciam o apetite e favorecem o ganho de peso.
No entanto, de acordo com a médica Dra. Eline Lobo, com as estratégias certas é possível emagrecer de forma saudável e manter a qualidade de vida. “Compreender as adaptações naturais do organismo nesse período permite adotar medidas eficazes para controlar o peso e minimizar os impactos da menopausa”, explica.
Abaixo, confira as principais recomendações da Dra. Eline Lobo para um emagrecimento sustentável durante a menopausa!

1. Invista em uma alimentação balanceada

A escolha dos alimentos é determinante para manter o peso sob controle. A Dra. Eline Lobo destaca a importância de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. “Priorize proteínas magras, fibras, frutas, legumes e gorduras saudáveis, como as do azeite de oliva e do abacate. Esses nutrientes promovem saciedade e evitam picos de glicose, reduzindo o risco de acúmulo de gordura”, orienta.

2. Mantenha uma rotina de exercícios físicos

Com a menopausa, há uma tendência à perda de massa muscular, o que impacta o metabolismo. Para combater esse efeito, a prática de atividades físicas é fundamental. “Exercícios aeróbicos, como caminhada e natação, combinados com treinos de resistência, como musculação e pilates, ajudam a preservar a massa magra e manter o metabolismo ativo”, explica a médica.

3. Reforce a hidratação

A ingestão de água desempenha um papel crucial no funcionamento do metabolismo e na eliminação de toxinas. “Muitas mulheres não percebem o impacto da hidratação na perda de peso. Beber pelo menos dois litros de água por dia melhora a digestão, combate a retenção de líquidos e otimiza o funcionamento do organismo”, ressalta a Dra. Eline Lobo.
Dormir bem é importante para manter o organismo funcionamento corretamente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Dormir bem é importante para manter o organismo funcionamento corretamente Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Gerencie o estresse e priorize o sono

O estresse e noites mal dormidas podem prejudicar o emagrecimento ao elevar os níveis de cortisol, hormônio que favorece o acúmulo de gordura abdominal. “O equilíbrio emocional e uma boa qualidade de sono são essenciais. Técnicas como meditação, respiração profunda e uma rotina noturna estruturada ajudam a reduzir o estresse e melhorar a regulação hormonal”, explica a médica.

5. Evite alimentos ultraprocessados

Produtos industrializados, como refrigerantes, biscoitos recheados e fast food, são ricos em açúcares, gorduras trans e aditivos prejudiciais ao metabolismo. “Esses alimentos promovem inflamação no organismo e dificultam a perda de gordura. Optar por refeições naturais e minimamente processadas é um dos pilares para um emagrecimento saudável”, alerta a Dra. Eline Lobo.

6. Avalie a reposição hormonal com acompanhamento médico

Para algumas mulheres, a reposição hormonal pode ser uma aliada no controle dos sintomas da menopausa e na manutenção do peso, mas sua indicação varia conforme cada caso. “Nem todas precisam de reposição hormonal, mas, quando bem indicada, pode ajudar a equilibrar o metabolismo. É fundamental avaliar essa possibilidade com um profissional”, esclarece a médica.

7. Suplementação pode ser uma aliada

A deficiência de certos nutrientes pode dificultar o emagrecimento e comprometer a saúde. A Dra. Eline Lobo destaca alguns suplementos que, indicados por um médico, podem fazer a diferença. “Vitamina D, cálcio e magnésio são fundamentais para a saúde óssea. Já o ômega-3 e a coenzima Q10 auxiliam na redução de inflamações e na melhora da função metabólica. O uso de suplementos deve ser avaliado individualmente para garantir os melhores benefícios”, conclui.
Por Evelyn Guimarães
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Falcão tem show transferido para a Praça do Papa por previsão de chuva em Vitória
Marcelo Falcão tem show transferido para a Praça do Papa por previsão de chuva em Vitória
Atividade física, alimentação equilibrada e estímulos cognitivos estão entre as estratégias que podem contribuir para a saúde cerebral (Imagem: pics five | Shutterstock)
Você está envelhecendo melhor do que seus pais?
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: nova rota na Serra para tirar caminhões pesados do trânsito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados