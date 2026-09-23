7 cuidados com a saúde dos homens após os 50 anos

Depois dos 50, o cuidado com a saúde não precisa começar quando aparece um problema. A prevenção passa justamente pelo caminho contrário: acompanhar o que ainda não provoca sintomas, preservar aquilo que funciona bem e reconhecer mudanças que merecem investigação. Mais do que acrescentar anos à vida, a proposta é chegar às próximas décadas com força, autonomia, saúde física, cognitiva e qualidade de vida.