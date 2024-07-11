7 benefícios do brócolis para a saúde

O alto teor de potássio do brócolis pode ajudar a reduzir a pressão alta, pois a substância ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, atuando como um vasodilatador, e equilibra os níveis de sódio no corpo. Segundo a Dra. Marcella Garcez, o potássio ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina. “[…] Vale lembrar que o aumento da ingestão de potássio tem sido relacionado também à prevenção de outros riscos cardiovasculares”, acrescenta a médica.