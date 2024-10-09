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7 benefícios das brincadeiras entre pais e filhos

7 benefícios das brincadeiras entre pais e filhos

Psicóloga explica a importância do tempo de qualidade e como isso contribui para o desenvolvimento das crianças

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 15:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 out 2024 às 15:36
A interação entre pais e filhos ajuda no desenvolvimento das crianças (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A interação entre pais e filhos ajuda no desenvolvimento das crianças Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
Chegou o Mês das Crianças e, com ele, a excelente oportunidade para reforçar a conexão entre pais e filhos por meio de atividades lúdicas e educativas. A psicóloga Patrícia Peixoto explica a importância de aproveitar a data para engajar-se em brincadeiras que promovem o desenvolvimento e o bem-estar infantil.
Abaixo, a psicóloga Patrícia Peixoto explica os benefícios das brincadeira entre pais e filhos. Confira! 

1. Estimula a criatividade e a resolução de problemas

Por meio de jogos que desafiam a mente, como quebra-cabeças ou blocos de construção, as crianças podem expandir a imaginação e habilidades de solucionar problemas de maneira divertida e interativa.

2. Promove habilidades sociais

Participar de jogos de tabuleiro ou atividades em grupo ensina as crianças sobre a importância da cooperação, respeito por regras, empatia e habilidades sociais . Todas essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento infantil.
Brincadeiras ao ar livre ajudam no desenvolvimento da coordenação motora (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)
Brincadeiras ao ar livre ajudam no desenvolvimento da coordenação motora Crédito: Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

3. Apoia o desenvolvimento físico

Brincadeiras ao ar livre, como andar de bicicleta, jogar bola ou simplesmente correr no parque, são fundamentais para a saúde física, ajudando na coordenação motora e no fortalecimento muscular.

4. Melhora a comunicação

Durante as brincadeiras, os pais podem observar e aprender como as crianças se expressam, tanto verbalmente quanto não verbalmente, o que fortalece a comunicação e o entendimento mútuo.

5. Ensina regras e limites

Jogos estruturados com regras claras são uma maneira prática de ensinar às crianças a importância de seguir diretrizes e respeitar os outros, preparando-as para situações semelhantes na escola e na vida.
Momentos de interação durante as brincadeiras reforçam o vínculo entre pais e filhos (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Momentos de interação durante as brincadeiras reforçam o vínculo entre pais e filhos Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

6. Reforça o vínculo familiar

Compartilhar momentos de diversão e jogos não apenas diverte, mas também aproxima pais e filhos , criando memórias afetivas duradouras e um ambiente familiar mais harmonioso.

7. Proporciona alegria e alívio do estresse

Além de ser extremamente divertido para as crianças, brincar também oferece aos pais uma chance de relaxar e se reconectar com a própria infância, aliviando o estresse do cotidiano.
“O Mês das Crianças é uma janela de oportunidades para reforçar os laços familiares e promover o desenvolvimento integral das crianças por meio do brincar. Esta interação é fundamental para que elas cresçam felizes, saudáveis e bem ajustadas ’, ressalta Patrícia Peixoto. O tempo dedicado a brincar com as crianças é valioso e essencial para o seu crescimento e aprendizado contínuos.
Por Lucca Magro
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