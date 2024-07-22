7 benefícios da beterraba para a saúde

A beterraba auxilia na melhora da digestão, principalmente devido ao seu alto teor de fibra dietética, que ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo constipação e promovendo evacuações regulares. “A fibra é importante porque nós, humanos, não somos capazes de digerir a maioria das fibras presentes nas frutas, verduras e cereais integrais (celulose), assim ela permanece no interior do nosso intestino até o momento da eliminação, retendo água no nosso bolo fecal e tornando-o mais pastoso, o que facilita o transporte até o reto e a sua posterior eliminação através da defecação”, explica Danilo Munhóz, médico coloproctologista de Brasília.