6 dicas para evitar acidentes domésticos nas férias escolares

É importante adotar alguns cuidados com as crianças em casa nas férias Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

As férias escolares são sinônimo de diversão, mas também de atenção redobrada dos pais. Com mais tempo livre em casa, aumentam os riscos de acidentes domésticos envolvendo crianças, como quedas, queimaduras, intoxicações, afogamentos e engasgos.

“As crianças são naturalmente curiosas. Apesar de a casa parecer um ambiente seguro, pode esconder muitos perigos, especialmente para os menores de cinco anos de idade. Por isso, adaptações fazem toda a diferença na prevenção”, alerta o pediatra Pedro Trava, do Hospital e Maternidade São Luiz Osasco.

Por isso, abaixo confira algumas dicas para evitar acidentes domésticos nas férias escolares!

1. Adapte os ambientes à idade da criança

Proteja tomadas, use protetores de quina nos móveis, retire objetos pequenos do alcance e mantenha produtos de limpeza e medicamentos trancados. A curiosidade natural dos pequenos exige que os espaços estejam preparados para evitar acidentes.

2. Cozinha não é lugar de brincadeira

Evite que a criança circule pela cozinha durante o preparo das refeições. “Panelas com os cabos virados para dentro, líquidos quentes longe das bordas e supervisão constante são atitudes simples que evitam queimaduras graves “, orienta Pedro Trava.

3. Instale barreiras em janelas e escadas

Grades de proteção e portões de segurança são indispensáveis, especialmente em residências com mais de um andar ou apartamentos. “Mesmo uma queda de pouca altura pode provocar lesões importantes”, reforça a médica Fabíola La Torre, coordenadora da Linha Pediátrica do Hospital São Luiz Osasco.

Crianças não devem ser deixadas sozinhas na piscina Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Supervisão constante em áreas com piscina

Se houver piscina em casa ou no condomínio, nunca deixe uma criança sozinha . Instalar cercas ao redor e ensinar regras de segurança no ambiente aquático são medidas que salvam vidas.

5. Prefira brinquedos adequados e com selo do Inmetro

Durante as brincadeiras, escolha itens apropriados para a idade da criança e verifique se são certificados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Também é importante observar o local da brincadeira: evite escadas, áreas com objetos cortantes ou de difícil acesso.

6. Mantenha um kit de primeiros socorros e números de emergência à mão

Deixe o telefone do SAMU (192) e de um hospital próximo visíveis. Tenha também um kit básico de primeiros socorros e, em caso de acidente, mantenha a calma e procure ajuda médica .

“As férias podem, e devem, ser um momento de alegria para toda a família. Com prevenção e atenção aos detalhes, conseguimos garantir a segurança das crianças e evitar sustos”, conclui Fabíola La Torre.