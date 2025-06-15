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6 benefícios do alongamento antes da corrida

Prática ajuda a prevenir lesões e melhora o desempenho no esporte

Publicado em 15 de Junho de 2025 às 07:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 jun 2025 às 07:59
O alongamento é essencial para preparar o corpo para a corrida (Imagem: fatir29 | Shutterstock)
O alongamento é essencial para preparar o corpo para a corrida Crédito: Imagem: fatir29 | Shutterstock
Com mais de 19 milhões de praticantes, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com mais pessoas que praticam corrida, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. Inclusive, foi o esporte mais praticado em todo o mundo em 2024 — uma tendência que segue firme em 2025, impulsionada pelo desejo de adotar hábitos saudáveis e atividades ao ar livre.
“A corrida melhora a capacidade física e ainda atua na saúde mental, já que aumenta a liberação de endorfina, que promove bem-estar, e melatonina, que contribui para um sono de qualidade. Mas é fundamental preparar o corpo corretamente para evitar lesões”, explica Klauber Penaforte, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.
Apesar dos benefícios da prática, o especialista reforça a importância de adotar alguns cuidados antes de sair para correr , principalmente no que diz respeito ao preparo corporal, à mobilidade articular e aos alongamentos.

Por que alongar antes de correr?

De acordo com Klauber Penaforte, o alongamento é um dos passos mais importantes antes da prática da corrida, mesmo para corredores amadores. A prática melhora a flexibilidade, amplia a mobilidade das articulações, reduz o risco de lesões musculares e prepara o corpo para o esforço físico.
“O ideal é que o corredor realize alongamentos dinâmicos e exercícios funcionais específicos, que ajudam na ativação muscular e na preparação do sistema neuromuscular. Tudo isso deve ser feito com acompanhamento de um profissional e com os exames médicos em dia”, orienta.
O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)
O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida Crédito: Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Benefícios dos alongamentos antes da corrida

Confira os principais ganhos de alongar-se corretamente antes de correr:
  • Redução do risco de lesões musculares e articulares:o alongamento prepara os músculos e melhora a amplitude dos movimentos, prevenindo distensões, entorses e tendinites;
  • Aumento da flexibilidade: possibilita uma corrida mais eficiente e com menor gasto de energia;
  • Melhora da circulação sanguínea: favorece a oxigenação dos músculos e a disposição;
  • Preparo mental: reduz o estresse e melhora a concentração para a corrida;
  • Aquecimento muscular: aumenta a temperatura corporal e melhora a elasticidade muscular;
  • Correção da postura e eficiência dos movimentos: contribui para uma técnica mais correta e segura.

Dicas práticas de alongamentos para corredores

Abaixo, Klauber Penaforte lista alguns dos alongamentos recomendados para quem vai correr . Confira!

Membros inferiores

  • Quadríceps: em pé, puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado;
  • Isquiotibiais: com as pernas estendidas, incline-se para frente e tente tocar os dedos dos pés;
  • Panturrilhas: com as mãos apoiadas em uma parede, mantenha uma perna estendida para trás e empurre o calcanhar em direção ao chão.

Membros superiores

  • Ombros: cruze um dos braços sobre o peito e pressione com a outra mão;
  • Tríceps: levante o braço acima da cabeça, dobre o cotovelo e puxe com a outra mão.
Por Priscila Dezidério

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