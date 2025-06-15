6 benefícios do alongamento antes da corrida

Por que alongar antes de correr?
Benefícios dos alongamentos antes da corrida
- Redução do risco de lesões musculares e articulares:o alongamento prepara os músculos e melhora a amplitude dos movimentos, prevenindo distensões, entorses e tendinites;
- Aumento da flexibilidade: possibilita uma corrida mais eficiente e com menor gasto de energia;
- Melhora da circulação sanguínea: favorece a oxigenação dos músculos e a disposição;
- Preparo mental: reduz o estresse e melhora a concentração para a corrida;
- Aquecimento muscular: aumenta a temperatura corporal e melhora a elasticidade muscular;
- Correção da postura e eficiência dos movimentos: contribui para uma técnica mais correta e segura.
Dicas práticas de alongamentos para corredores
Membros inferiores
- Quadríceps: em pé, puxe o pé em direção aos glúteos, mantendo o joelho alinhado;
- Isquiotibiais: com as pernas estendidas, incline-se para frente e tente tocar os dedos dos pés;
- Panturrilhas: com as mãos apoiadas em uma parede, mantenha uma perna estendida para trás e empurre o calcanhar em direção ao chão.
Membros superiores
- Ombros: cruze um dos braços sobre o peito e pressione com a outra mão;
- Tríceps: levante o braço acima da cabeça, dobre o cotovelo e puxe com a outra mão.
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