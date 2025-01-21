6 alongamentos simples para fazer pela manhã

Praticar alongamentos pela manhã é uma maneira simples e eficaz de despertar o corpo e a mente. Após horas de descanso, os músculos podem estar rígidos, e o alongamento ajuda a relaxá-los e ativa o sistema nervoso, aumentando o foco e a disposição para as tarefas diárias. Dedicar alguns minutos a essa rotina matinal é um gesto de autocuidado que traz mais energia e equilíbrio para o dia que começa.
Uma pesquisa da British Journal of Sports Medicine concluiu que os programas de alongamento podem reduzir o risco de lesões musculares em até 23%. Com isso, incorporar alguns exercícios básicos pela manhã, além de promover saúde muscular, pode ser a chave para começar o dia com mais energia, melhorar a flexibilidade e garantir uma dose extra de bem-estar.
Segundo o profissional de Educação Física Jessé Ramos, da Total Pass, que oferece soluções de saúde e bem-estar integradas no âmbito corporativo, a falta de alongamento pode contribuir para o encurtamento muscular. Esse problema geralmente está associado a pessoas que não praticam atividades físicas, tornando-as sedentárias.
“Dedicar 10 ou 15 minutos logo pela manhã pode aumentar sua disposição e foco para as agendas do dia. Além de ser benéfico para o corpo, sua mente trabalha em conjunto, promovendo importantes adaptações positivas”, afirma.
Benefícios do alongamento para o corpo
Jessé Ramos explica que o alongamento melhora a circulação sanguínea, a flexibilidade, a postura e alivia tensões musculares, promovendo relaxamento e reduzindo o risco de problemas como tendinites e dores crônicas. Mas não é somente isso.
“No que diz respeito aos transtornos mentais e emocionais, como estresse, ansiedade e/ou depressão, o alongamento ajuda a liberar hormônios, como a endorfina e dopamina, essenciais para trazer a sensação de vitalidade e bem-estar . Fora que é possível liberar a serotonina, essencial para quem deseja regular o humor, deixando o dia mais leve”, explica.
Alongamentos para fazer pela manhã
Abaixo, Jessé Ramos lista seis exercícios funcionais que podem ser facilmente incorporados à rotina. Confira!
1. Alongamento de pescoço
- Faça movimentos circulares com o pescoço;
- Olhe para cima e para baixo;
- Faça a flexão lateral, aproximando a cabeça do ombro.
2. Alongamento de braços e ombros
- Dobre o cotovelo direito e coloque o braço sobre o peito como na foto;
- Coloque o braço esquerdo ligeiramente atrás do cotovelo para apoiar o outro braço durante o alongamento;
- Segure a posição por 30 segundos;
- Troque a posição dos braços para alongar o outro lado.
3. Alongamento de pernas e quadril
- Deite-se na cama;
- Flexione as pernas e o quadril, levando os joelhos em direção ao tronco;
- Abrace suas pernas e mantenha a posição por 20 segundos;
- Retorne à posição inicial.
4. Alongamento de costas e lombar
- Fique de joelhos;
- Em seguida, encoste o bumbum em cima dos calcanhares;
- Depois, eleve o tronco para frente até o chão;
- Lembre-se de manter as mãos sempre esticadas para frente;
- Fique por 30 segundos e volte à posição inicial.
5. Alongamento lateral do tronco
- Em pé, afaste suas pernas;
- Incline o seu tronco na lateral e faça a extensão do braço, segurando por 20 segundos;
- Retorne à posição inicial e alterne o lado.
6. Alongamento posterior de perna
- Sente-se no chão com as pernas esticadas para frente;
- De maneira suave, dobre os quadris para frente;
- Tente mover a barriga até as coxas;
- Em seguida, estique os braços e tente alcançar os calcanhares;
- Fique nesta posição durante 30 segundos e volte à posição inicial.
Consulte um médico
Jessé Ramos reforça que o alongamento é indicado para todas as pessoas, independentemente da idade ou sexo, e pode ser praticado em qualquer momento do dia, não apenas pela manhã. “Porém, em casos de lesões ou fraturas, é fundamental consultar um médico antes de iniciar qualquer rotina de alongamento”, conclui.
Por Lívia Rodrigues