5 questões que precisam ser investigadas antes de tratar a ansiedade como um problema isolado

O médico cita o exemplo de uma mulher de 30 anos que procura atendimento por apresentar ataques de pânico. Ao investigar seu histórico, descobre que ela teve episódios depressivos graves aos 15, 20 e 25 anos, cada um com duração aproximada de três meses. Em todas as ocasiões, os ataques de pânico também estavam presentes. Na avaliação atual, o profissional identifica novamente sintomas depressivos. O histórico familiar revela ainda casos de depressão grave na mãe, na irmã e em dois tios, um deles falecido por suicídio.