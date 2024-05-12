5 hábitos que aceleram o envelhecimento da área dos olhos

Genética, exposição solar, poluição, estresse, noites mal dormidas e marcas de expressão, adicione tudo isso e o resultado são “pés de galinha”, olheiras e bolsas ao redor dos olhos. Ninguém está imune ao envelhecimento natural da pele, mas alguns maus hábitos potencializam o quadro de forma substancial.
Por isso, a dermatologista Paola Pomerantzeff, aponta os maus hábitos mais comuns e dá dicas de como evitar e amenizar o envelhecimento precoce dessa região. Confira!
1. Esfregar a área dos olhos
É de conhecimento geral que devemos remover toda a maquiagem antes de dormir. Porém, remover não quer dizer esfregar, mesmo que algumas sombras e rímeis à prova d’água sejam teimosos em sair da pele.
“Remover a maquiagem de forma indelicada pode causar danos à pele delicada dos olhos, o que pode resultar em olheiras. Utilize um removedor de maquiagem à base de óleo. Uma solução micelar também pode fazer o trabalho sem precisar enxaguar o rosto”, afirma Paola Pomerantzeff.
2. Não utilizar cremes
Um creme para os olhos é um dos componentes mais importantes da sua rotina antienvelhecimento. Segundo a médica, a pele ao redor dos olhos é a mais fina de todo o corpo, o que a torna muito mais sensível e suscetível a danos, e, além disso, piscamos milhares de vezes ao dia, ou seja, esse movimento constante gera os primeiros sinais de envelhecimento.
3. Utilizar o creme errado
Os cremes para a região dos olhos são distintos e criados para diferentes funções. “Para linhas finas ou pés de galinha, procure um creme que contenha retinol. Para olheiras, o ideal é utilizar cremes que contenham agentes clareadores como vitamina C, alcaçuz e niacinamida; vitamina K e arnica também são eficazes para aliviar o inchaço e melhorar a aparência da descoloração”, explica a dermatologista.
No caso dos inchaços e bolsas ao redor dos olhos, além de reduzir o consumo de alimentos salgados e álcool – principais culpados por acúmulo de líquidos sob os olhos –, a médica recomenda utilizar um creme que contenha cafeína. “Ela estimula a circulação e contrai os vasos sanguíneos sob a pele, diminuindo a aparência dos olhos inchados. Como antioxidante, também protege a pele dos danos causados pelo sol”, completa.
4. Aplicar o creme de maneira incorreta
A maneira de aplicar o creme também faz grande diferença. Conforme explica a dermatologista, a maneira correta é: “Depois de lavar o rosto e antes de aplicar o sérum e o hidratante , use uma quantidade de creme para os olhos ou gel do tamanho de uma ervilha. Aguarde alguns minutos antes de aplicar seu protetor solar ou maquiagem para garantir que o produto seja completamente absorvido”.
5. Alimentação errada
Um estilo de vida saudável continua sendo a melhor defesa contra os olhos envelhecidos. “Em sua dieta, verifique se há alimentos ricos em nutrientes necessários para a pele mais brilhante e mais jovem ao redor dos olhos: a vitamina K, que incentiva a produção de colágeno e o crescimento de novas células, a vitamina C, que ilumina a pele e previne mais danos, e a vitamina B, que aumenta a produção de ácidos graxos, o que ajuda a pele a reter a elasticidade”, finaliza a dermatologista.