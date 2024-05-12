5 hábitos que aceleram o envelhecimento da área dos olhos

Um estilo de vida saudável continua sendo a melhor defesa contra os olhos envelhecidos. “Em sua dieta, verifique se há alimentos ricos em nutrientes necessários para a pele mais brilhante e mais jovem ao redor dos olhos: a vitamina K, que incentiva a produção de colágeno e o crescimento de novas células, a vitamina C, que ilumina a pele e previne mais danos, e a vitamina B, que aumenta a produção de ácidos graxos, o que ajuda a pele a reter a elasticidade”, finaliza a dermatologista.