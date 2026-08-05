5 erros que podem fazer você desistir da academia

“Criar uma rotina sustentável, respeitar os limites do corpo, evoluir de forma gradual e manter expectativas realistas são aspectos fundamentais para que o exercício deixe de ser um desafio e passe a fazer parte do dia a dia. Quando a prática é conduzida com constância, orientação adequada e metas alcançáveis, a tendência é que o corpo se adapte, os ganhos apareçam e a motivação aumente naturalmente ao longo do tempo”, explica.