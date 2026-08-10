5 dicas para transformar a rotina de exercícios em uma aliada da saúde mental

Um dos maiores gatilhos para a ansiedade no universo fitness é encarar o exercício como uma punição por exageros na alimentação. “O exercício deve ser praticado como um ato de autocuidado e preservação da saúde. Quando mudamos essa chave mental, o treino deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser o momento do dia em que a pessoa cuida do próprio corpo e da mente”, conclui o especialista da Academia Corpo e Saúde.