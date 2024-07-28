5 dicas para evitar a dor de ouvido na viagem de carro ou avião

Viajar de avião ou fazer passeios de carro em regiões montanhosas pode ser uma experiência incrível, mas muitas vezes vem acompanhada de um desconforto comum: a dor de ouvido. Segundo o otorrinolaringologista Bruno Borges de Carvalho Barros, da capital paulista, essa sensação ocorre em função da mudança brusca de pressão durante a decolagem e o pouso ou pela altura em que o carro se encontra.