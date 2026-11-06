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Pai de Meghan Markle é preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil

Ele foi detido na Flórida, nos Estados Unidos. Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão.

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 13:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 nov 2026 às 13:33
Imagem BBC Brasil
Thomas Markle no programa de TV Good Morning Britain, em Londres, em março de 2021 Crédito: ITV/Shutterstock

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, duquesa de Sussex, foi preso sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil. Ele foi detido na Flórida, nos Estados Unidos.

Três fontes ligadas à investigação disseram à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos, que ele foi detido no âmbito das alegações de que possuía material de abuso sexual infantil.

O caso corre sob sigilo judicial, acrescentou uma das fontes.

Ainda não está claro se a duquesa de Sussex foi informada sobre a prisão.

Fotos publicadas pelos jornais Daily Mail e The Sun parecem mostrar Thomas Markle algemado e cercado por agentes do FBI enquanto está sentado em uma cadeira de rodas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou um comunicado com mais informações sobre o caso. Segundo o documento, Thomas Markle foi "acusado de posse de pornografia infantil".

O comunicado alega que ele "mantinha material de abuso sexual infantil (CSAM, na sigla em inglês), incluindo fotografias sexualmente explícitas dele próprio com meninas pré-púberes, em duas unidades de armazenamento na região de Los Angeles que alugou por quase duas décadas".

Ao detalhar as buscas que levaram à prisão, o documento menciona operações em unidades de armazenamento na Flórida alugadas por ele desde 2008.

No local, segundo o comunicado, "os agentes apreenderam aproximadamente 78 itens, incluindo slides, negativos de filmes e livros que continham material suspeito de abuso sexual infantil".

Ele deve comparecer ainda nesta sexta-feira a um tribunal federal dos Estados Unidos em Tampa, acrescenta o comunicado.

No início deste mês, centenas de imagens de abuso sexual infantil supostamente ligadas a Thomas Markle, de 82 anos, haviam sido encontradas em um imóvel nas Filipinas. Ele já havia negado as acusações, classificando-as como "mentiras doentias".

A duquesa está afastada do pai desde 2018. A BBC apurou que ela rompeu o contato com ele no ano passado, dizendo-lhe que ela e as autoridades sabiam que ele havia abusado de meninas menores de idade.

Esta reportagem está em atualização.

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