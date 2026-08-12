5 cuidados que ajudam na recuperação da coluna e previnem novas crises 

Um dos principais erros é interpretar o desaparecimento ou a redução da dor como sinal de que o problema foi completamente resolvido e simplesmente retomar a mesma rotina sem corrigir os fatores que contribuíram para o quadro. “Se o problema primário continuar fragilizado no organismo do paciente, o disco tratado poderá voltar a sofrer novas alterações”, alerta o fisioterapeuta. Por isso, a prevenção de novas crises também passa pela identificação de sobrecargas e pela mudança de hábitos que possam prejudicar a coluna.