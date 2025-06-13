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5 benefícios do pinhão para a saúde

Este alimento, típico das festas juninas, pode ajudar no bom funcionamento do organismo

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 17:59

Portal Edicase

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Publicado em 

13 jun 2025 às 17:59
Além de ter um sabor que conquista muitas pessoas ao redor do país, o pinhão também é um alimento fonte de bons nutrientes (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)
Além de ter um sabor que conquista muitas pessoas ao redor do país, o pinhão também é um alimento fonte de bons nutrientes Crédito: Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
Consumido cozido, assado ou como ingrediente em pratos típicos da culinária brasileira, o pinhão carrega uma herança cultural e nutricional valiosa. Trata-se da semente das árvores araucárias. Embora sua presença seja mais comum em determinadas épocas do ano, como nas festas juninas, os benefícios que oferece à saúde são atemporais.
“Além do seu sabor que conquista muitas pessoas ao redor do país, o pinhão também é um alimento fonte de nutrientes, especialmente carboidratos, incluindo também menor teor de proteínas, fibras, vitaminas, como a vitamina C, e minerais, como magnésio, potássio e fósforo”, comenta Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.
Abaixo, a nutricionista aponta os principais benefícios do pinhão para a saúde. Confira!

1. Fonte de energia

Por ser rico em carboidratos , o pinhão fornece energia de forma eficiente, sendo uma boa opção para quem precisa de um aumento de energia rápido.

2. Contém antioxidantes

Contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças e o envelhecimento precoce.
O pinhão, muito presente nas festas juninas, pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo devido a suas fibras (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)
O pinhão, muito presente nas festas juninas, pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo devido a suas fibras Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

3. Ajuda na saúde digestiva

As fibras presentes no pinhão auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a prevenir problemas como constipação.

4. Auxilia a fortalecer o sistema imunológico

A presença de vitaminas e minerais no pinhão ajuda a fortalecer o sistema imunológico , tornando o organismo mais resistente a infecções.

5. Ajuda na saúde óssea

O pinhão é rico em fósforo e magnésio , minerais importantes para a saúde dos ossos.
Por Leticia Zuim Gonzalez
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