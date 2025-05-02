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5 benefícios do ovo para a saúde e como consumi-lo

Entenda como esse alimento simples pode impactar positivamente o organismo

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 11:59

Portal Edicase

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Publicado em 

02 mai 2025 às 11:59
Os ovos se destacam pela combinação de praticidade e valor nutricional (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os ovos se destacam pela combinação de praticidade e valor nutricional Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Poucos alimentos reúnem tantas qualidades nutricionais e possibilidades de preparo quanto o ovo. Seus efeitos no corpo são percebidos mesmo em pequenas quantidades, especialmente quando o consumo é constante e equilibrado. Graças à sua composição, contribui para funções como a saúde ocular, a construção muscular e o controle do apetite.
A coordenadora do curso de Nutrição da Universidade Unopar Anhanguera, Ma. Ana Cristina Pinesso Ribeiro, explica que os ovos contêm vitaminas como B12, D, A e E, além de minerais como ferro, zinco e selênio, importantes para diversas funções corporais.
Abaixo, a docente também cita alguns benefícios do consumo do ovo para a saúde. Confira!

1. Gema e clara devem ser consumidas juntas

A clara é uma espessa mistura de proteínas e água, já a gema tem em média 17% de proteínas e 34% de gorduras, em uma dispersão de fosfoproteínas e lipoproteínas. Sua gordura possui apenas 5,2% de colesterol. A combinação das duas oferece uma boa resposta na quantidade de aminoácidos disponíveis para formação de músculo. Não seria uma boa estratégia focar somente o consumo da clara para este fim.

2. Consuma a gema moderadamente

Deve-se moderar o consumo de gema, mas não a excluir da alimentação, pois ele possui outros nutrientes importantes, além de que o colesterol contido no ovo, segundo dados científicos, pouco alterará os níveis de colesterol sanguíneo. Porém, a forma de preparo para consumo é importante, sempre evitar frituras.

3. Um ovo por dia é o ideal

Para uma alimentação equilibrada e variada, o consumo de 1 ovo por dia é recomendado, e estudos demonstram ser seguro para equilíbrio nutricional.

4. Ajudam a controlar o apetite

Ovos aumentam a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e a ingestão calórica.

5. Protegem a saúde dos olhos

Os ovos são ricos em luteína e zeaxantina, antioxidantes que ajudam a proteger os olhos contra doenças como a degeneração macular.
Cozinhar os ovos é uma maneira de preservar seus nutrientes sem adicionar gorduras extras (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Cozinhar os ovos é uma maneira de preservar seus nutrientes sem adicionar gorduras extras Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Melhores formas de consumo

A seguir, Ma. Ana Cristina Pinesso Ribeiro cita algumas maneiras saudáveis e práticas de incluir ovos na rotina alimentar:
  • Cozido: cozinhar os ovos é uma forma saudável de consumo, preservando seus nutrientes sem adicionar gorduras extras;
  • Pochê: ovos pochê são cozidos em água sem adição de óleo, mantendo suas propriedades nutricionais;
  • Mexido: preparar ovos mexidos com pouco óleo ou manteiga é uma maneira rápida e saudável de consumo;
  • Omelete: fazer omeletes com vegetais pode aumentar o valor nutricional da refeição, tornando-a mais completa;
  • Assado: ovos assados em formas de muffin com vegetais e temperos são uma opção prática e saudável para o café da manhã ou lanche.
Por Deiwerson Damasceno Dos Santos
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