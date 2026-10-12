Do lanche à sobremesa: 8 receitas para o Dia das Crianças

Em uma tigela, misture o atum com o creme de ricota, o suco de limão e a mostarda até formar um creme leve. Acrescente a salsinha, a cebolinha e a pimenta-do-reino, mexendo bem para incorporar os sabores. Depois, toste levemente as fatias de pão em uma frigideira em fogo baixo. Espalhe o creme de atum sobre uma fatia, adicione as folhas de rúcula e feche com a outra fatia. Corte ao meio na diagonal e sirva acompanhado dos tomates-cereja.