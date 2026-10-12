Fuvest 2027: 5 dicas para estudar as obras obrigatórias antes da prova

Mauricio Soares da Silva Filho também destaca que a leitura deve ser encarada como parte da formação do estudante, e não apenas como uma obrigação do vestibular. “Qual seria a pena de aprender, de desenvolver o hábito da leitura, de aumentar seu vocabulário e de ampliar sua visão de mundo? Os vestibulares prestam uma grande contribuição ao país, exigindo essas listas”, conclui.