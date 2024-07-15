5 benefícios do chá de camomila para a saúde

Consumir até duas xícaras dessa bebida por dia pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação geral de relaxamento. Isso porque seus compostos naturais, como os flavonoides, atuam no sistema nervoso, ajudando a aliviar tensões e melhorar o humor. Nesse sentido, a herborista e consultora de fitoterapia Sabrina Jeha recomenda beber o líquido após às 17 horas ou antes de dormir. “É a pausa que se faz necessária após um dia estressante”, diz.