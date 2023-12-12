4 exercícios de mobilidade para quem trabalha sentado

O estilo de vida moderno frequentemente nos coloca diante de mesas por longas horas, seja no trabalho, nos estudos ou, até mesmo, em momentos de lazer. Embora essa rotina possa ser necessária em muitos casos, ela não está isenta de consequências para a saúde, especialmente para a região lombar. A falta de movimento ao permanecer sentado por períodos prolongados pode desencadear uma série de problemas, resultando em dores e desconforto.