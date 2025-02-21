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Se cuida

4 dicas para curtir o Carnaval sem prejudicar o fígado e o estômago

Gastroenterologista alerta sobre os riscos do consumo excessivo de álcool e alimentos gordurosos durante a folia

Publicado em 21 de Fevereiro de 2025 às 12:00

Portal Edicase

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Publicado em 

21 fev 2025 às 12:00
Intercalar o álcool com a água reduz os efeitos nocivos ao fígado e ao estômago (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
Intercalar o álcool com a água reduz os efeitos nocivos ao fígado e ao estômago Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
O Carnaval costuma ser marcado por uma alimentação desregrada e alto consumo de bebidas alcoólicas, o que pode resultar em gastrites, refluxo e intoxicações. “O álcool em excesso irrita a mucosa do estômago, podendo causar dor, queimação e até vômitos. Já os alimentos gordurosos e frituras tornam a digestão mais lenta e aumentam a sensação de mal-estar”, alerta a gastroenterologista Dra. Luciana Schraiber.
Para evitar problemas gastrointestinais, a gastroenterologista Luciana Schraiber recomenda moderação e alguns cuidados essenciais. Confira:

1. Hidrate-se

A hidratação adequada é fundamental, pois o álcool desidrata o corpo, sobrecarrega o fígado e, quando em exagero, pode levar a problemas mais graves, como hepatite alcoólica, uma inflamação grave no fígado. “Se possível, evite destilados e prefira bebidas com menor teor alcoólico, sempre intercalando com água para minimizar os efeitos nocivos”, orienta a especialista.

2. Evite o jejum

Outro ponto importante é evitar longos períodos sem se alimentar. Comer antes de ingerir bebidas alcoólicas ajuda a reduzir os danos ao estômago. “Alimentos ricos em proteínas e fibras, como frutas e carnes magras, são boas opções para dar mais saciedade e proteção à mucosa gástrica”.
Consumir alimentos de locais confiáveis reduz o risco de intoxicação alimentar (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
Consumir alimentos de locais confiáveis reduz o risco de intoxicação alimentar Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

3. Consuma alimentos de locais confiáveis

Os cuidados com a alimentação também devem incluir a escolha de locais confiáveis para consumir alimentos, já que comidas malconservadas podem causar intoxicação alimentar. “É importante observar a higiene dos estabelecimentos e evitar alimentos expostos ao calor por muito tempo”, ressalta a Dra. Luciana Schraiber.

4. Consulte um especialista

Caso sintomas como dor abdominal intensa, náuseas persistentes ou diarreia ocorram, é importante procurar um médico. “O excesso de álcool pode causar desde gastrite até uma pancreatite aguda, que é uma inflamação grave do pâncreas”, explica a especialista.
Seguindo essas orientações é possível aproveitar o Carnaval com energia e sem prejudicar a saúde. “Com equilíbrio e alguns cuidados simples, dá para curtir a folia sem consequências desagradáveis para o fígado e o estômago”, finaliza a gastroenterologista.
Por Evelyn Guimarães

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