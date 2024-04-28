3 riscos do clareamento dental caseiro para a saúde da boca

Impulsionada pela busca por um sorriso mais branco, a prática de clareamento dental tem se popularizado. Na última década, o crescimento anual do tratamento foi cerca de 30%, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia. Ainda, a preocupação dos profissionais com a qualidade do procedimento também aumentou, visto que produtos milagrosos e receitas caseiras para clarear os dentes são facilmente encontrados na internet.
Em função disso, Matheus Marcondes, dentista e CEO da Smile University, faz um alerta sobre o clareamento dental feito em casa sem acompanhamento de um profissional e lista os riscos do método para a saúde bucal. Confira!
1. Desgaste do esmalte dental
Segundo o dentista, as manchas, causadas por diversos fatores, podem piorar devido aos procedimentos de clareamento feitos em casa. “Produtos abrasivos, na grande maioria dos casos, desgastam o esmalte dental, levando a manchas permanentes que comprometem a estética do sorriso. Além disso, o aumento da sensibilidade é uma consequência frequente, podendo causar desconforto ao paciente”, diz.
2. Pulpite
Outro perigo se trata do surgimento de pulpite, uma inflamação dolorosa da polpa dentária. O uso indevido de substâncias clareadoras pode irritar os nervos dos dentes, exigindo tratamento odontológico específico.
3. Perda do tecido gengival
Os sangramentos gengivais e irritações na mucosa bucal são comuns em casos de clareamento dental caseiro mal supervisionado. “Clareamento dental caseiro sem a supervisão de um profissional qualificado aumenta os riscos de complicações. Moldes malfeitos podem levar ao vazamento do gel clareador para as gengivas, causando inflamações graves e perda de tecido gengival “, finaliza Matheus Marcondes.