3 dicas para consumir chocolate de maneira saudável na Páscoa

No caso das crianças, a especialista afirma que não é recomendado que menores de três anos consumam chocolate. “A partir dessa idade, o consumo diário não deve ultrapassar o equivalente a um tablete pequeno. A dica é fazer substituições como trocar o ovo por um brinquedo novo, um livro, um passeio por aquele lugar que a criança sempre quis ir; são algumas ideias que podem ser colocadas em prática na ocasião para desvincular o desejo pela guloseima”, finaliza Camila Junqueira.