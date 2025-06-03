15 opções de perfumes para presente no Dia dos Namorados

01
Boss Bottled Absolu, de Hugo Boss
Perfume masculino amadeirado. Uma fragrância ousada, apresentando uma irresistível assinatura tostada. É o terceiro perfume dentro de uma trilogia de intensidade da coleção. Abre suavemente com um acorde de Couro texturizado – apresentando um aspecto tostado – harmonizado com a essência revigorante de Incenso. No coração, a envolvente essência de Patchouli e o absoluto de Mirra elevam o vigor e o esplendor deste sofisticado aroma. As essências quentes de Cedro e frutadas de Davana na base deixam um rastro duradouro e precioso. (COMPRE AQUI
)
02
MYSLF Le Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty
Perfume masculino amadeirado floral. Com uma abertura picante de Pimenta Preta, esta fragrância desperta seus melhores sentidos. No coração, a flor de Laranjeira da Tunísia, cultivada exclusivamente para marca, exala uma sensualidade marcante. As notas de base envolventes revelam uma faceta poderosa, com Madeira sensual combinada à riqueza da Baunilha Bourbon. (COMPRE AQUI
)
03
Arbo Atlântica, de O Boticário
Perfume masculino fougère aromático. Uma fragrância que vibra com a essência da Mata Atlântica, um dos biomas mais diversos do planeta. As notas refrescantes de Hortelã e Sálvia se combinam com a intensidade amadeirada do Vetiver, evocando a energia vibrante da floresta. Contém matéria-prima produzida a partir de emissões de carbono recicladas, utilizando tecnologia que captura, purifica e converte gases de efeito estufa em álcool.
04
Born In Roma Uomo, de Valentino
O Eau de Toilette é uma fragrância aromática amadeirada. Um perfume vibrante com notas de violeta que reúne o frescor do sal mineral e de um gengibre picante distorcendo a assinatura clássica de sálvia e do vetiver defumado. O frasco presta homenagem ao icônico Valentino Rockstud, as famosas e desejadas “tachinhas” de Valentino presentes nas bolsas e sapatos da marca.
05
Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i
Inspirado nas tradicionais colônias francesas, este Eau de Parfum unissex exalta o frescor elegante da Sálvia em uma criação cítrica e sofisticada. Combinando notas de Bergamota, Flor de Laranjeira e Cashmeran, revela uma fragrância atemporal, refinada e confortável. Seu olfativo evoca o savoir-faire francês, da escolha dos ingredientes à embalagem art déco.
06
Kaiak Ultra, de Natura
Inspirado na sensação de um mergulho em águas geladas, a fragrância aposta em um frescor extremo, descrito como um verdadeiro “choque gelado”, oferecendo uma nova experiência sensorial dentro da perfumaria funcional. Sua fórmula reúne acordes ultra refrescantes de anis, estoraque, menta e hortelã, resultando em uma assinatura metálica inédita, que provoca no corpo a sensação térmica de resfriamento intenso. O resultado é um perfume aromático, moderno, com alta fixação, ideal para quem busca energia, impacto e originalidade ao longo do dia. (COMPRE AQUI
)
07
Feelin’ Flame for Him Deo Colônia, de Hinode
Uma fragrância intensa, feita para
despertar os sentidos, com sofisticação, através da combinação da davana, que se
mistura ao toque suculento do pêssego, enquanto no coração, a lavanda e o calor
do benjoim criam um resultado ardente e envolvente. No fundo, as notas
amadeiradas de patchouli, cipriol e sândalo, misturadas com a doçura viciante do
praliné, deixam uma marca inesquecível de sedução.