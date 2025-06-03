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Arte A Gazeta
Para surpreender

15 opções de perfumes para presente no Dia dos Namorados

Preparamos uma seleção com dicas de perfumes femininos e masculinos que prometem encantar e marcar este dia especial

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 09:01

Publicado em

03 jun 2025 às 09:01
Perfumes para o dia dos namorados
Uma seleção de perfumes para surpreender no Dia dos Namorados Crédito: Arte A Gazeta
O Dia dos Namorados está chegando, e nada melhor do que celebrar a data com um presente que exale personalidade e afeto. Mais do que uma fragrância, o perfume é uma lembrança olfativa, um toque de carinho que se mantém presente no dia a dia. Para te ajudar a escolher a essência perfeita para o seu amor, preparamos uma seleção com 15 dicas de perfumes femininos e masculinos que prometem encantar e marcar este dia especial. Confira a nossa seleção!

PARA ELES

Para os homens, a escolha de um perfume pode traduzir desde a força e a intensidade até a elegância e o frescor.

01

Boss Bottled Absolu, de Hugo Boss

Perfume masculino amadeirado. Uma fragrância ousada, apresentando uma irresistível assinatura tostada. É o terceiro perfume dentro de uma trilogia de intensidade da coleção. Abre suavemente com um acorde de Couro texturizado – apresentando um aspecto tostado – harmonizado com a essência revigorante de Incenso. No coração, a envolvente essência de Patchouli e o absoluto de Mirra elevam o vigor e o esplendor deste sofisticado aroma. As essências quentes de Cedro e frutadas de Davana na base deixam um rastro duradouro e precioso. (COMPRE AQUI)

02

MYSLF Le Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty

Perfume masculino amadeirado floral. Com uma abertura picante de Pimenta Preta, esta fragrância desperta seus melhores sentidos. No coração, a flor de Laranjeira da Tunísia, cultivada exclusivamente para marca, exala uma sensualidade marcante. As notas de base envolventes revelam uma faceta poderosa, com Madeira sensual combinada à riqueza da Baunilha Bourbon. (COMPRE AQUI)

03

Arbo Atlântica, de O Boticário

Perfume masculino fougère aromático. Uma fragrância que vibra com a essência da Mata Atlântica, um dos biomas mais diversos do planeta. As notas refrescantes de Hortelã e Sálvia se combinam com a intensidade amadeirada do Vetiver, evocando a energia vibrante da floresta. Contém matéria-prima produzida a partir de emissões de carbono recicladas, utilizando tecnologia que captura, purifica e converte gases de efeito estufa em álcool.

04

Born In Roma Uomo, de Valentino

O Eau de Toilette é uma fragrância aromática amadeirada. Um perfume vibrante com notas de violeta que reúne o frescor do sal mineral e de um gengibre picante distorcendo a assinatura clássica de sálvia e do vetiver defumado. O frasco presta homenagem ao icônico Valentino Rockstud, as famosas e desejadas “tachinhas” de Valentino presentes nas bolsas e sapatos da marca.

05

Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i

Inspirado nas tradicionais colônias francesas, este Eau de Parfum unissex exalta o frescor elegante da Sálvia em uma criação cítrica e sofisticada. Combinando notas de Bergamota, Flor de Laranjeira e Cashmeran, revela uma fragrância atemporal, refinada e confortável. Seu olfativo evoca o savoir-faire francês, da escolha dos ingredientes à embalagem art déco. 

06

Kaiak Ultra, de Natura

Inspirado na sensação de um mergulho em águas geladas, a fragrância aposta em um frescor extremo, descrito como um verdadeiro “choque gelado”, oferecendo uma nova experiência sensorial dentro da perfumaria funcional. Sua fórmula reúne acordes ultra refrescantes de anis, estoraque, menta e hortelã, resultando em uma assinatura metálica inédita, que provoca no corpo a sensação térmica de resfriamento intenso. O resultado é um perfume aromático, moderno, com alta fixação, ideal para quem busca energia, impacto e originalidade ao longo do dia. (COMPRE AQUI)

07

Feelin’ Flame for Him Deo Colônia, de Hinode

Uma fragrância intensa, feita para despertar os sentidos, com sofisticação, através da combinação da davana, que se mistura ao toque suculento do pêssego, enquanto no coração, a lavanda e o calor do benjoim criam um resultado ardente e envolvente. No fundo, as notas amadeiradas de patchouli, cipriol e sândalo, misturadas com a doçura viciante do praliné, deixam uma marca inesquecível de sedução.

PARA ELAS

Para as mulheres, a escolha de um perfume pode refletir desde a delicadeza de um buquê de flores até a intensidade de uma noite inesquecível.

01

212 VIP Rosé Elixir, de Carolina Herrera

É a versão mais sensual e marcante do 212 VIP Rosé, apresentada em um frasco rosa degradê com glitter. É um perfume feminino chipre floral, que traz uma mistura energética de notas amadeiradas, cítricas e florais. Reinterpretando o aroma com frescor intenso, este perfume ultrafeminino tem uma base floral e picante, com notas de flor de pessegueiro tão efervescentes quanto uma taça de rosé. (COMPRE AQUI)

02

Eudora Eau de Parfum

Perfume feminino chipre amadeirado. Fragrância sofisticada, intensa e inesquecível. O famoso "Eudora Roxo" - também chamado carinhosamente de "EDP Eudora Roxinho" traz uma fragrância marcante com notas repletas de personalidade. A combinação floral sensual carrega especiarias selecionadas que traduzem a assinatura de mulheres inesquecíveis. (COMPRE AQUI)

03

Deo Colônia Sublime, da Avatim

A Deo Colônia possui fragrância oriental floral, ideal para mulheres ambiciosas de personalidade sofisticada. O grupo das notas de saída é formado pelos toques frutados de lichia, ameixa e framboesa; no corpo, a combinação floral adocicada de peônia, baunilha, hortênsia, rosa turca e rosa búlgara; para as notas de fundo, foram escolhidas as nuances amadeiradas de musk, cedro, âmbar e sândalo.

04

Paradoxe Virtual Flower, da Prada

O Eau de Parfum dá protagonismo para uma das flores mais sofisticadas da perfumaria: o jasmim. Esta fragrância floral almiscarada captura a fragrância leve e luminosa do jasmim na sua forma natural e se desdobra com notas de topo frescas e cítricas de Vert de Bergamota da Itália, que são extraídas por meio de uma expressão a frio da casca e destilação molecular do óleo essencial. Também apresenta vibrantes notas de coração de Neroli e um acorde único de jasmim, ancorado por notas de fundo de Serenolide Musk e Ambrette. (COMPRE AQUI)

05

I Want Choo Forever, de Jimmy Choo

É um perfume chipre gourmand ambarado. Possui uma fragrância viciante, que celebra a energia e a intensidade. Exala um aroma que deixa um rastro misterioso por onde passa, o grupo de notas de topo é formado por Rosa Suculenta, Pimenta Rosa e Óleo de Amêndoa Amarga; no corpo, Licor de Cereja Preta, Jasmim Sambac e Vetiver; as notas de fundo, Acorde de Musgo, Baunilha e Fava Tonka. (COMPRE AQUI)

06

L’Eau de Parfum Intense, de Chloé

Uma fragrância fresca e feminina que captura a essência de uma mulher de espírito livre, inspiradora e visionária. Com notas vibrantes e suculentas de framboesa, ela realça a sensualidade da rosa, notas de madeiras ambaradas, ambroxan, além de ser almiscarado e levemente couroso enquanto o cashmeran adiciona sensualidade luxuosa. E o cedro intensifica a personalidade do perfume. (COMPRE AQUI)

07

Eau de Parfum Figo & Sândalo, de Francis

Uma composição floral verde repleta de mistério e sofisticação. O Figo, cultivado e apreciado há milênios, traz abundância e doçura à criação. Já o Sândalo, madeira aromática e preciosa da perfumaria traz um caráter exótico e atemporal para a fragrância.

08

Jardin Flor de Laranjeira, da Ciclo Cosméticos

Deo colônia floral frutal feminino. A fragrância se abre com a explosão vibrante da Bergamota e do Pomelo, enquanto a doçura do Damasco adiciona um toque alegre e irresistível. No coração, a Flor de Laranjeira assume o papel principal, esbanjando sua beleza fresca e luminosa. O Néroli e o Lírio-do-vale se entrelaçam em perfeita harmonia, criando uma aura de sofisticação e delicadeza. A nota de saída combina a força do Âmbar, a presença marcante do Musk e a suavidade cremosa do Sândalo, proporcionando uma experiência sensorial duradoura. (COMPRE AQUI)

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