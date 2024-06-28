15 dicas para consumir chás de ervas e plantas com segurança

Os chás de ervas e plantas são bastante utilizados para auxiliar no tratamento de problemas de saúde, devido às suas propriedades medicinais. Contudo, mesmo sendo naturais, podem oferecer certos riscos à saúde. Por isso, confira 15 dicas do farmacêutico homeopata Jamar Tejada para o consumo seguro:
1. Limite de um dia
Utilize o preparo do chá por até 24 horas. Após isso, descarte.
2. Consulte um profissional
As ervas secas não devem ser utilizadas por um período maior do que três semanas. Caso queira prolongar o tratamento, sempre deve ser consultado um profissional de saúde.
3. Atente-se aos utensílios
Prefira, para o preparo, utensílios como vidro, cerâmica, ágata e porcelana, que não liberam resíduos tóxicos. Evite panelas de alumínio.
4. Escolha bem a água
A água utilizada nessas preparações deve ser filtrada ou mineral.
5. Dose com cuidado
Verifique a dose utilizada para cada patologia, idade e condição fisiológica de cada paciente.
6. Mantenha o chá tampado
A preparação quente, que contém ervas aromáticas, deve permanecer tampada até que esfrie por completo.
7. Aposte na variedade
As ervas podem ser variadas para que organismo não se “acostume”, evitando a redução de sua eficácia. Contudo, evite misturar mais de três ervas em um mesmo chá.
8. Opte por não utilizar açúcar
É indicado evitar a adição de açúcar. Porém, caso não consiga ingerir sem ser adoçado, é melhor usar mel.
9. Não deixe parado
Evite deixar o chá em descanso por muito tempo, uma vez que as propriedades medicinais podem ter os efeitos diminuídos.
10. Reduza a quantidade de plantas
Não existe uma regra. Contudo, quanto menos plantas forem utilizadas, maior será a segurança sobre o efeito desejado.
11. Faça o teste para alergias
Antes de consumir uma nova erva, faça um teste para verificar se você é alérgico. Comece com uma pequena quantidade e observe se há alguma reação adversa, como coceira, inchaço ou dificuldade para respirar.
12. Evite o uso como substituição de água
Os chás devem ser consumidos moderadamente. O usual é ingerir uma xícara ou duas por dia. Não se deve tomar a infusão o dia todo, principalmente como substituto da água, pois alguns preparos são diuréticos, o que acaba desidratando o corpo.
13. Conheça a procedência das ervas
Não consuma ervas que você não consiga identificar ou que sejam conhecidas por serem tóxicas. Algumas plantas podem ser venenosas e causar sérios problemas de saúde.
14. Verifique a qualidade
Ao comprar ervas secas, verifique se elas estão bem conservadas, sem sinais de mofo ou deterioração. Ervas frescas devem estar livres de pesticidas e contaminantes.
15. Não ferva as ervas e plantas por muito tempo
As plantas devem ser preparadas com água quente, mas sem deixar ferver por muito tempo, pois as manter em temperaturas muito altas pode fazer com que elas percam as suas propriedades.