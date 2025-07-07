10 dicas para manter o corpo ativo no inverno

A prática de atividade física no inverno contribui para a saúde Crédito: Imagem: dotshock | Shutterstock

É importante manter a prática de atividade física durante o inverno, mesmo que o frio pareça desafiador. Nesta época do ano, o corpo tende a ficar mais sedentário e o metabolismo pode desacelerar, favorecendo o ganho de peso e a sensação de cansaço.

“A atividade física no inverno é ainda mais importante. Além de combater o sedentarismo, ela ajuda a manter a imunidade em alta e contribui para o equilíbrio emocional”, afirma o professor universitário Fábio Vieira, PhD em Educação Física e pós-doutor em Neurociências.

Segundo ele, nesta época do ano, o segredo está em adaptar a prática esportiva às condições climáticas e respeitar os limites do corpo. A seguir, ele lista dez orientações para manter-se ativo durante o inverno . Confira!

1. Faça alongamentos antes de se levantar

Alongue-se ainda na cama. Comece o dia com movimentos leves para ativar a circulação sanguínea.

2. Tenha horários fixos para se exercitar

Crie uma rotina fixa de horários. Isso ajuda o cérebro a criar um hábito duradouro.

3. Treine em ambientes fechados

Prefira ambientes fechados e protegidos do frio . Treinos indoor são mais confortáveis e seguros.

4. Use roupas apropriadas

Tecidos térmicos e respiráveis ajudam a manter o conforto durante o exercício.

5. Opte pelo HIIT

Invista em treinos curtos e intensos (HIIT). São ideais para quem busca eficiência em pouco tempo.

Praticar atividade física ao ar livre e com a luz natural ajuda a melhorar o humor Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

6. Busque luz natural

Mesmo no inverno, a luz solar influencia positivamente o humor e a disposição.

7. Não descuide da hidratação

Mesmo sem sentir sede, o corpo precisa de água para funcionar bem.

8. Tenha um parceiro de treino

A companhia ajuda a manter a motivação e o compromisso.

9. Estabeleça metas simples e recompensas

Metas simples e recompensas ativam os mecanismos de motivação no cérebro.

10. Movimente-se de qualquer forma

Subir escadas, dançar ou caminhar dentro de casa já faz diferença.

“Nosso cérebro responde muito bem à previsibilidade e ao reforço positivo. Quando movimentamos o corpo com frequência, mesmo em pequenos gestos, criamos uma rede de bem-estar físico e emocional”, destaca Fábio Vieira.