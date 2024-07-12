10 atividades benéficas para crianças autistas nas férias

Crianças autistas podem enfrentar desafios na socialização e na adaptação a novas situações. As férias escolares, por exemplo, podem impactá-las significativamente, uma vez que altera a rotina delas e reduz a previsibilidade. Por isso, Damião Silva, psicólogo especialista em crianças autistas e com superdotação, compartilha 10 hábitos saudáveis que podem ser desenvolvidos durante esse período para ajudá-las. Confira!