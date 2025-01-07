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10 aspectos da saúde bucal para ficar atento em 2025

Veja sintomas que indicam a necessidade de procurar um dentista

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 17:20

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jan 2025 às 17:20
O cuidado com a saúde bucal é essencial para prevenir doenças (Imagem: Rido | Shutterstock)
O cuidado com a saúde bucal é essencial para prevenir doenças Crédito: Imagem: Rido | Shutterstock
Cuidar da saúde bucal é fundamental para garantir o bem-estar geral. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem com problemas bucais. Por isso, é importante estar atento a alguns sinais que podem indicar problemas que exigem atenção profissional. Consultar um dentista regularmente é essencial para prevenir complicações.
“Tudo começa com a avaliação clínica, o exame físico desse paciente. Após essa análise, juntamente com a anamnese, que é o questionário sobre o histórico odontológico e médico, podemos solicitar exames complementares, como raio-x panorâmico, tomografia ou até exames laboratoriais. O primeiro passo é sempre procurar um profissional capacitado e especialista”, destaca Fernanda Oliani Marur, dentista e coordenadora técnica da Oral Sin.
Abaixo, Fernanda Oliani Marur lista 10 aspectos da saúde bucal para ficar atento e quando procurar um dentista!

1. Saúde da gengiva

Verifique sinais de inflamação, como vermelhidão, sangramento ou sensibilidade. A gengivite é um problema comum que, se não tratado, pode evoluir para periodontite , podendo levar a perda dos dentes. Seu dentista pode recomendar tratamentos específicos, como raspagem ou controle de biofilme.

2. Atente-se a sua mordida

Alterações na mordida podem gerar sobrecarga nos dentes, causando desgaste, problemas gengivais, além de corroborar de forma conjunta a outros fatores para o agravamento de condições de ordem muscular e articular. Um exame profissional pode identificar desalinhamentos ou outros problemas que exigem atenção.

3. Cuide da língua e tecidos moles

A língua e a mucosa da boca também precisam de avaliação. Fique atento a manchas, feridas ou alterações de cor. Esses sinais podem indicar desde irritações temporárias até lesões bucais mais graves, como o câncer bucal.

4. Faça uma limpeza geral

A remoção da placa bacteriana e do tártaro é indispensável para prevenir cáries e doenças dos tecidos de suporte, gengiva e osso. Apenas um profissional pode realizar uma limpeza profunda, deixando seus dentes mais limpos e protegidos.
O flúor profissional ajuda a garantir uma camada extra de proteção aos dentes (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)
O flúor profissional ajuda a garantir uma camada extra de proteção aos dentes Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

5. Flúor para prevenção de cáries

O flúor é um grande aliado na prevenção de cáries , fortalecendo o esmalte dos dentes. Após a limpeza, o dentista pode aplicar flúor profissional para garantir uma camada extra de proteção, especialmente se você consome alimentos ácidos ou bebidas açucaradas.

6. Considere um raio-x completo

Os exames de imagem permitem identificar problemas invisíveis a olho nu, como cáries escondidas, cistos, abscessos ou perda óssea. Este passo é essencial em muitos casos para complementar o exame clínico inicial e chegar a um correto diagnóstico e plano de tratamento assertivo.

7. Avalie restaurações e tratamentos pré-existentes

Certifique-se de que restaurações, coroas ou outros tratamentos estão em perfeito estado. Trincas ou infiltrações podem comprometer os dentes e causar novas cáries.

8. Cuidado com tratamentos estéticos

Se está pensando em fazer clareamento, facetas ou lentes de contato, será necessária uma avaliação clínica criteriosa. Serão avaliados não somente dentes e gengiva, mas também oclusão e expectativas quanto ao resultado. Procedimentos estéticos exigem uma base sólida para garantir resultados duradouros, desde a condição clínica até o relacionamento entre profissional e paciente.

9. Atenção ao bruxismo e à disfunção da articulação temporomandibular (ATM)

Se você range ou aperta os dentes, pode estar sofrendo de bruxismo, o que pode levar ao desgaste dentário, cansaço nos músculos da face e dores. O dentista pode indicar uma placa estabilizadora ou outros tratamentos para controle da condição e melhor qualidade de vida.

10. Cuidados especiais com implantes

Quem possui implantes dentários deve verificar se estão bem firmes e livres de inflamações. Sangramento, mobilidade, dor e mau cheiro são alguns dos sinais de que é necessário consultar um profissional. O melhor tratamento é a prevenção. Portanto, não espere os sintomas surgirem; faça um acompanhamento regular e promova saúde e longevidade do seu implante.
Por Ruhama Rocha
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