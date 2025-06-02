10 alimentos aliados da saúde feminina após os 40 anos

Certos alimentos podem contribuir para a saúde da mulher após os 40 anos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

A chegada dos 40 anos marca uma nova fase na vida das mulheres: o metabolismo começa a desacelerar, os hormônios flutuam e o corpo exige mais cuidado. A alimentação torna-se um dos pilares centrais para manter a saúde física e emocional. Segundo a nutróloga Dra. Cibele Spinelli, trata-se da década ideal para ajustar os hábitos e investir em escolhas alimentares que promovam longevidade com qualidade de vida.

“Depois dos 40, a mulher entra em um processo de transição metabólica e hormonal. Não é sobre fazer dieta, é sobre nutrir o corpo com o que ele precisa para funcionar bem”, afirma a médica.

A seguir, a Dra. Cibele Spinelli lista 10 alimentos estratégicos para essa fase da vida — que vão além da balança e impactam energia, sono, pele, imunidade e até saúde mental. Confira!

1. Peixes ricos em ômega 3 (salmão, sardinha, atum)

O ômega 3 tem ação anti-inflamatória, protege o coração, melhora o humor e ajuda na saúde cerebral — áreas muito sensíveis ao envelhecimento feminino.

2. Vegetais verde-escuros (espinafre, couve, brócolis)

Esses alimentos são fontes de magnésio, ferro e cálcio, nutrientes essenciais para os ossos e para o equilíbrio hormonal.

3. Abacate

Rico em gorduras boas, o abacate ajuda a regular os hormônios, melhora a saciedade e contribui para a saúde da pele.

4. Frutas vermelhas (morango, amora, mirtilo)

Elas são antioxidantes potentes , combatem os radicais livres e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce.

Os grãos integrais ajudam a manter os níveis de energia ao longo do dia Crédito: Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock

5. Grãos integrais (aveia, quinoa, arroz integral)

São aliados do intestino, ajudam a controlar o colesterol e a manter os níveis de energia ao longo do dia.

6. Oleaginosas (castanha-do-pará, nozes, amêndoas)

Fonte de selênio, zinco e vitamina E, contribuem para a saúde da tireoide e têm efeito neuroprotetor.

7. Iogurte natural ou kefir

Ricos em probióticos , esses alimentos regulam a flora intestinal, fortalecem a imunidade e influenciam positivamente até o humor.

8. Ovos

Ricos em proteína, colina e vitamina D, os ovos ajudam na preservação da massa muscular, que tende a diminuir com o tempo.

9. Sementes (linhaça, chia, gergelim)

Elas são excelentes fontes de fibras e fitoestrógenos naturais, que ajudam na regulação hormonal e na prevenção de doenças cardiovasculares.

10. Chá verde

É um termogênico natural , melhora a digestão, tem efeito antioxidante e contribui para o controle de peso.

Alimentação e autocuidado

A Dra. Cibele Spinelli reforça que cada mulher tem necessidades individuais, mas essas escolhas são, em geral, benéficas para a maioria. “A boa alimentação depois dos 40 é um ato de autocuidado e inteligência. Quando você se nutre bem, você vive mais e vive melhor”, conclui.