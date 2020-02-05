São Mateus, onde Bruno pode jogar, teve 4 assassinatos de mulheres em 2019

O goleiro Bruno, que já jogou no Flamengo, ficou pouco mais de seis anos e meio preso por causa do feminicídio Crédito: Divulgação

No ano passado, dos 36 assassinatos no município, em quatro as mulheres foram vítimas – e pelo menos dois deles foram enquadrados como feminicídio. O primeiro crime contra uma mulher na cidade do Norte do Estado aconteceu no dia 15 de janeiro e, o último, no dia 22 de dezembro.

Além dos homicídios, mulheres em São Mateus também são vítimas de agressões A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade prendeu no ano passado, em flagrante, 100 agressores de mulheres.

O primeiro assassinato classificado como homicídio ocorreu no dia 6 de maio: o corpo da professora Regiane da Silva foi deixado às margens da BR-101 e a polícia concluiu que o responsável pelo crime foi o próprio marido, Paulo Sérgio de Oliveira. Ele esteve no enterro da vítima, para indignação de muitos.

Já no dia 22 de dezembro, o último assassinato de uma mulher no ano na cidade, Josineia Floriano Lima foi morta a facadas pelo ex-namorado João Carlos de Jesus. Este Jesus foi preso em flagrante.

Portanto, a diretoria do São Mateus, que argumenta a importância da ressocialização para o goleiro Bruno, pode estar abrindo as portas para um feminicida numa cidade onde ser mulher não é tão seguro assim.

DENUNCIE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A Polícia Civil dispõe de diferentes locais e contatos para receber denúncias de violência contra a mulher. As delegacias dispõem de profissionais habilitadas para lidar com as vítimas.

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam). Atendimento das 8h às 18h: (27) 3227-9410 – Av. Nossa Senhora da Penha, 2.270, Santa Luíza, Vitória.