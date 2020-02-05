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  • São Mateus, onde Bruno pode jogar, teve 4 assassinatos de mulheres em 2019
Leonel Ximenes

São Mateus, onde Bruno pode jogar, teve 4 assassinatos de mulheres em 2019

Goleiro condenado por ter matado de forma brutal a modelo Eliza Samúdio continua nos planos do time da cidade para o Capixabão; 100 homens foram presos, em flagrante, por agressão a mulheres no ano passado no município do Norte do ES

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:27

Públicado em 

05 fev 2020 às 17:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O goleiro Bruno, que já jogou no Flamengo, ficou pouco mais de seis anos e meio preso por causa do feminicídio Crédito: Divulgação
São Mateus, a cidade que tem o time que pode abrigar o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato brutal da modelo Eliza Samúdio em 2010, não é exatamente um paraíso de segurança para as mulheres.
No ano passado, dos 36 assassinatos no município, em quatro as mulheres foram vítimas – e pelo menos dois deles foram enquadrados como feminicídio. O primeiro crime contra uma mulher na cidade do Norte do Estado aconteceu no dia 15 de janeiro e, o último, no dia 22 de dezembro.
Além dos homicídios, mulheres em São Mateus também são vítimas de agressões A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade prendeu no ano passado, em flagrante,  100 agressores de mulheres.
O primeiro assassinato classificado como homicídio ocorreu no dia 6 de maio: o corpo da professora Regiane da Silva foi deixado às margens da BR-101 e a polícia concluiu que o responsável pelo crime foi o próprio marido, Paulo Sérgio de Oliveira. Ele esteve no enterro da vítima, para indignação de muitos.
Já no dia 22 de dezembro, o último assassinato de uma mulher no ano na cidade, Josineia Floriano Lima foi morta a facadas pelo ex-namorado João Carlos de Jesus. Este Jesus foi preso em flagrante.

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Portanto, a diretoria do São Mateus, que argumenta a importância da ressocialização para o goleiro Bruno, pode estar abrindo as portas para um feminicida numa cidade onde ser mulher não é tão seguro assim.

DENUNCIE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A Polícia Civil dispõe de diferentes locais e contatos para receber denúncias de violência contra a mulher. As delegacias dispõem de profissionais habilitadas para lidar com as vítimas.
  • Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam). Atendimento das 8h às 18h: (27) 3227-9410 – Av. Nossa Senhora da Penha, 2.270, Santa Luíza, Vitória.
  • Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam), atendimento das 8h às 18h:
  • Aracruz– (27) 3256-8186 – Rua Padre Luiz Parenze, 1.333, bairro Centro.
  • Cachoeiro de Itapemirim– (28) 3155-5080 (Delegacia Regional) - Rua 25 de Março, 126.
  • Cariacica – (27) 3136-3118 - BR 262, Km 03, bairro Vera Cruz.
  • Colatina – (27) 3177-7121 - Rua Benjamin Constant, 110, bairro Marista.
  • Guarapari – (27) 3262-7022 - Rua Santo Antônio, 313, Muquiçaba.
  • Linhares - (27) 3264-2537 (Delegacia Regional) - Rua José Candido Durão, s/n, bairro Três Barras.
  • Nova Venécia- 3752-6108 - Av. Vitória, 17, bairro Centro.
  • São Mateus - (27) 3767-8135 (Delegacia Regional) - Rua Eurico Sales, 1.221 – 1º andar – Bairro Boa Vista.
  • Serra - (27) 3328-7217 / (27) 3328-2869 - Rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49, bairro Boa Vista II.
  • Venda Nova do Imigrante - (28) 3546-1124 - Rua 29 de Junho, 1.945, Bananeiras.
  • Viana – (27) 3255-1171 / (27) 3255-3095 - Avenida Levino Chacon, 149, bairro Centro.
  • Vila Velha– (27) 3388-2481 - Rua Luciano das Neves, 430, Prainha.
  • Vitória– (27) 3137-9115 - Rua Cândido Portinari, s/n, bairro Santa Luíza.
  • Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), atendimento 24h. (27) 3323-4045 - R. Hermes Curry Carneiro, 350 - Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, 29051-210

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Capixabão Feminicídio São Mateus
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