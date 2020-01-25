Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Saiba qual é a via pública onde ocorrem mais homicídios no ES
Leonel Ximenes

Saiba qual é a via pública onde ocorrem mais homicídios no ES

Com 21 ocorrências no ano passado, BR 101 liderou as estatísticas de homicídios no Espírito Santo; na Serra,  Rodovia Audifax Barcelos também transformou-se em ponto de desova de cadáveres

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

BR-101, na Serra, onde aconteceram sete homicídios em 2019 Crédito: Edson Chagas
BR-101 é a via pública no Estado onde mais foram registrados assassinatos em 2019: 21 ocorrências. O município que liderou os homicídios foi a Serra, com sete crimes na rodovia. Itapemirim, Viana e Sooretama, cada, tiveram dois. Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Linhares, Pedro Canário, São Mateus e Vila Velha registram um homicídio, cada um deles. A Rodovia Audifax Barcelos também transformou-se em ponto de desova de cadáveres e virou um desafio na Serra. Foram 10 assassinatos que aconteceram por lá. Só em dezembro, foram dois casos – e num intervalo de três dias.

BAIRRO MAIS VIOLENTO DO ES FICA EM LINHARES

Pelo segundo ano consecutivo, Linhares tem o bairro com mais assassinatos no Espírito Santo. Em 2018, Santa Cruz tinha ficado na liderança, com 13 mortes violentas. Já no ano passado, Interlagos é quem assumiu a liderança do ranking macabro. A região contabilizou 15 homicídios, ou seja, média superior a um por mês.

CRIMINALIDADE FORA DO ESTADO PRESENTE

Em Cariacica e em Vila Velha, os bairros com mais mortes violentas não fazem parte do programa Estado Presente. A liderança dos homicídios, em solo cariaciquense, está com Graúna, com 13 registros. Já no município canela-verde, Vale Encantado teve nove assassinatos. Quatro deles foram na Rodovia Leste-Oeste, principalmente antes de a via receber iluminação no trecho de Vila Velha.

REGIÕES MAIS VIOLENTAS EM VITÓRIA E SERRA

Já em Vitória e na Serra, as regiões com mais mortes estão dentro do programa Estado Presente. O bairro da Capital líder em assassinatos foi Ilha do Príncipe (sete casos) e, na Serra, foi Vila Nova de Colares (oito ocorrências).

Veja Também

ES tem menos de mil homicídios, mas índice volta a crescer no final

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio leonel ximenes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados