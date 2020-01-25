Saiba qual é a via pública onde ocorrem mais homicídios no ES

A BR-101
é a via pública no Estado onde mais foram registrados assassinatos em 2019: 21 ocorrências. O município que liderou os homicídios foi a Serra, com sete crimes na rodovia. Itapemirim, Viana e Sooretama, cada, tiveram dois. Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Linhares, Pedro Canário, São Mateus e Vila Velha registram um homicídio, cada um deles. A Rodovia Audifax Barcelos também transformou-se em ponto de desova de cadáveres e virou um desafio na Serra. Foram 10 assassinatos que aconteceram por lá. Só em dezembro, foram dois casos – e num intervalo de três dias.
Pelo segundo ano consecutivo, Linhares tem o bairro com mais assassinatos no Espírito Santo. Em 2018, Santa Cruz tinha ficado na liderança, com 13 mortes violentas. Já no ano passado, Interlagos é quem assumiu a liderança do ranking macabro. A região contabilizou 15 homicídios, ou seja, média superior a um por mês.
Em Cariacica
e em Vila Velha, os bairros com mais mortes violentas não fazem parte do programa Estado Presente. A liderança dos homicídios, em solo cariaciquense, está com Graúna, com 13 registros. Já no município canela-verde, Vale Encantado teve nove assassinatos. Quatro deles foram na Rodovia Leste-Oeste, principalmente antes de a via receber iluminação no trecho de Vila Velha.