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Leonel Ximenes

Robô vai fazer cirurgias em hospital de Cariacica a partir de abril

O da Vinci® Xi será utilizado principalmente nas áreas de urologia, ginecologia e cirurgia-geral no Hospital Meridional

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:59

Públicado em 

12 fev 2020 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Médicos fazem cirurgia com utilização do robô Vinci® Xi Crédito: Divulgação
O robô da Vinci® Xi vai começar em abril a operar pacientes no Hospital Meridional Cariacica, principalmente nas áreas de urologia, ginecologia e cirurgia-geral. Os médicos que irão manusear o robô estão passando por um treinamento em um centro especializado no Rio de Janeiro.
Em cirurgias de próstata, por exemplo, o robô permite uma visão mais detalhada das estruturas fundamentais do corpo humano visando à preservação da potência sexual e à continência urinária do paciente.

CONTROLES SÃO DO TIPO JOYSTCIK

 As cirurgias são realizadas pelo cirurgião que manuseia o da Vinci® através de controles tipo “joystick”. Este sistema reproduz os movimentos para os instrumentos robóticos que se tornam mais precisos e atingem posições difíceis, com amplitude de movimento maior que o punho humano. As incisões são menores que a cirurgia tradicional.
Segundo a assessoria do hospital, o nível de segurança do procedimento e a precisão do robô vão trazer benefícios aos pacientes como menor tempo cirúrgico; cortes menores e menor sangramento; menor tempo de internação; diminuição das dores e complicações pós-cirúrgicas e rápida recuperação no período pós-operatório.

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O robô tem um dispositivo que não absorve eventuais tremedeiras da mão do cirurgião. Além disso, o profissional terá maior autonomia, ergonomia, precisão de movimentos e visão 3D, cujas imagens atingem mais de 10 vezes o tamanho na visualização .
A Rede Meridional investiu R$ 25 milhões no programa de cirurgia robótica. O executivo-chefe da Rede, Antônio Benjamim Neto, explica que, por ser muito pouco invasiva, a cirurgia robótica é indicada para diversas patologias: “A aquisição [do robô] acompanha um programa de treinamento que irá capacitar as equipes envolvidas e dar maior segurança aos procedimentos realizados”.
O robô-cirurgião da Vinci® foi desenvolvido nos EUA, há 21 anos, e está presente em 74 equipamentos no Brasil e em mais de 3,5 mil no mundo. O hospital ainda não definiu a política de acesso à cirurgia robótica.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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