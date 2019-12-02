Zumbido: 'Tem uma cachoeira dentro da minha cabeça'

Mulher incomodada com barulho. Zumbido afeta 40 milhões de brasileiros Crédito: Freepik

Professora de canto há mais de 30 anos, ela depende de uma escuta sensível, apurada, para orientar seus alunos. Mas de um dia para o outro, ao acordar com um som irritante martelando seus ouvidos, foi como se começasse a viver um inferno.

Primeiro achei que era um problema na caixa dágua. Até que me dei conta que o barulho era dentro da minha cabeça, relata Alza Alves, 55 anos.

Alza passou a sofrer algo comum a mais de 40 milhões de brasileiros: o zumbido. Um problema que é mais do que um sonzinho chato. Não é uma doença, mas um sintoma de alguma situação de saúde. É uma sensação tão ruim que é classificada como o terceiro pior fator que pode acometer um ser humano, atrás apenas de uma dor intensa e uma tontura muito forte.

Não existe, porém, um remédio para isso. Imagine um barulho 24 horas por dia no seu ouvido. No silêncio, você quer relaxar. Com o zumbido, a pessoa nunca está no silêncio. É muito debilitante, afirma a fonoaudióloga Guilhermina Gomes.

Podem ser vários tipos de sons, como um chiado, um apito, uma sirene, algo como uma cigarra, a batida do coração ou até uma cachoeira, como o que vem atormentando a Alza.

É algo constante, mas tem momentos de pico, em que o barulho fica mais forte. Sou acordada de manhã por esse som agudo, conta a professora de canto.

Causas

O que torna o zumbido uma condição difícil de tratar é que as causas são múltiplas.

De acordo com Guilhermina, o quadro pode ter início após uma exposição a um som muito alto ou a um impacto sonoro, como um estouro alto, um tiro, fogos de artifício. Mas também está relacionado a questões do envelhecimento natural, pode vir de reações a certos medicamentos ou ser causado pelo estresse, explica.

Pode atingir pessoas de todas as idades, até adolescentes. E há quem sinta até dois zumbidos distintos ao mesmo tempo.

Geralmente, diz a fonoaudióloga, é algo transitório. Em torno de 10% das pessoas com zumbido conseguem conviver com ele porque têm uma percepção de que o som é mais longe. Então, não incomoda tanto. A questão é que o paciente fica achando que vai passar logo, mas a tendência é o barulho ir ficando mais intenso. A gente não consegue prever quando vai passar. É muito do organismo de cada um.

Desesperada com o incômodo e preocupada até com o trabalho, Alza foi investigar. Ela, que também é fonoaudióloga há 11 anos, se viu tendo que procurar um colega, na condição de paciente. Acho que isso começou depois que tratei uma pneumonia e depois uma sinusite, em julho. Tive que tomar muito antibiótico. E aí, fiquei apavorada. Fui a um otorrinolaringologista, fiz exames Descobri que estava com uma alteração metabólica, além de estar há dois anos sem tirar férias. Foi o conjunto disso, comenta.

Tratamentos

Como não há medicamento específico para zumbido, Alza se viu obrigada a tentar terapias alternativas.

Eu estava muito vulnerável, debilitada emocionalmente, tendo que trabalhar, me concentrar Meu trabalho é ouvir! Então, isso mexeu demais comigo. Estou tendo que aprender a conviver com isso, diz ela.

"Imagine um barulho 24 horas por dia no seu ouvido. No silêncio, você quer relaxar. Com o zumbido, a pessoa nunca está no silêncio. É muito debilitante" Guilhermina Gomes - Fonoaudióloga

Como recurso, florais, cápsulas de ginkgo biloba e até uma dieta com baixo consumo de carboidrato, a famosa low carb. Vou tentando alternativas na esperança de que isso vai minimizar.

De fato, não há muito o que fazer. Segundo Guilhermina, que trabalha com zumbidos há pelo menos sete anos, há a laser terapia, com estímulos dentro do conduto auditivo. E outro recurso com bons resultados é a terapia sonora.

Nela, a pessoa precisa usar um aparelho auditivo, semelhante ao que é usado para surdez. Só que o dispositivo emite um outro som.

Mas como? Já não basta o barulho insuportável do zumbido? Guilhermina explica que o tratamento consiste em emitir um som para mudar o foco do cérebro. Ao contrário do que parece, o som externo dá um conforto. O que incomoda mais é o barulho interno, produzido pelo corpo. Esse som vai enganar o cérebro para que ele não perceba o zumbido. Enquanto isso, vamos tentar achar a causa.

O importante, segundo a especialista, é dar fim ao sofrimento. É uma condição tão ruim que há quem fique depressivo e tente o pior. Por isso, primeiro temos que acabar com o zumbido, depois ir pesquisando o que levou a ele.