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Inflamação

Seu ombro dói? Pode ser bursite

Problema é causado, principalmente, por atividade repetitivas. Entenda mais o que é e como tratar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 16:36

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 16:36

Homem com dor no ombro: bursite é um problema que afeta a região Crédito: Freepik
Ombro inchado, doendo... Se o incômodo não passa, é hora de procurar um médico. O problema pode ter um nome: bursite. Nela, a pessoa sente tanta dor que mal consegue levantar o braço. A bursite pode acometer outras regiões do corpo, como joelhos, quadris... Os ombros são certamente uma parte bastante afetada.

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O  ortopedista e especialista em Cirurgia de Ombro e Cotovelo, Ronaldo Roncetti Júnior, explica melhor o que é e como tratar. Confira o bate-papo:

O que é bursite e quais seus sintomas?

A Bursite é uma inflamação em uma fina camada de tecido que recobre os tendões e espaços entre outras estruturas do corpo, sendo mais comum no ombro e uma das principais causas de dor nesta articulação. Sua incidência aumenta quanto maior a idade do paciente, e esta frequentemente associada a atividades repetitivas, principalmente com o membro superior acima do nivel do ombro. Seus principais sintomas são dor, creptação, e dificuldade em realizar elevação ombro.

Qual a diferença em relação à tendinite?

A principal diferença esta nas estruturas acometidas. Enquanto na bursite, a bursa esta inflamada, na tendinite a vez é do tendão. Os sintomas são bem semelhantes, sendo eles dor e dificuldade em mobilizar o ombro. Podem aparecer isoladamente ou associadas uma à outra.

Como tratar?

Grande parte dos casos são tratados com fisioterapia, associando a estratégias de fortalecimento da musculatura do ombro e medidas que reduzem a inflamação, além de anti-inflamatórios prescritos por medico e terapia com gelo. Quando essas medidas não surtem o efeito desejado, infiltrações ou ate mesmo o tratamento cirúrgico deve ser considerado.

Posso ter bursite nos dois ombros?

Certamente. A bursite pode surgir por causas internas ou pela exposição ao ambiente, assim ambos os ombros podem apresentar a doença, simultaneamente ou não.

A pessoa pode voltar à atividade física depois de quanto tempo?

Esse tempo de retorno a atividade física ira variar de acordo com o tipo de atividade e intensidade de sintomas, assim, seu ortopedista será capaz de individualizar e personalizar adequando ao tratamento de cada paciente.

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