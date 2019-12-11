Seu ombro dói? Pode ser bursite

A Bursite é uma inflamação em uma fina camada de tecido que recobre os tendões e espaços entre outras estruturas do corpo, sendo mais comum no ombro e uma das principais causas de dor nesta articulação. Sua incidência aumenta quanto maior a idade do paciente, e esta frequentemente associada a atividades repetitivas, principalmente com o membro superior acima do nivel do ombro. Seus principais sintomas são dor, creptação, e dificuldade em realizar elevação ombro.