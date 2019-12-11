Seu ombro dói? Pode ser bursite

Ombro inchado, doendo... Se o incômodo não passa, é hora de procurar um médico. O problema pode ter um nome: bursite. Nela, a pessoa sente tanta dor que mal consegue levantar o braço. A bursite pode acometer outras regiões do corpo, como joelhos, quadris... Os ombros são certamente uma parte bastante afetada.
O ortopedista e especialista em Cirurgia de Ombro e Cotovelo, Ronaldo Roncetti Júnior, explica melhor o que é e como tratar. Confira o bate-papo:
O que é bursite e quais seus sintomas?
A Bursite é uma inflamação em uma fina camada de tecido que recobre os tendões e espaços entre outras estruturas do corpo, sendo mais comum no ombro e uma das principais causas de dor nesta articulação. Sua incidência aumenta quanto maior a idade do paciente, e esta frequentemente associada a atividades repetitivas, principalmente com o membro superior acima do nivel do ombro. Seus principais sintomas são dor, creptação, e dificuldade em realizar elevação ombro.
Qual a diferença em relação à tendinite?
A principal diferença esta nas estruturas acometidas. Enquanto na bursite, a bursa esta inflamada, na tendinite a vez é do tendão. Os sintomas são bem semelhantes, sendo eles dor e dificuldade em mobilizar o ombro. Podem aparecer isoladamente ou associadas uma à outra.
Como tratar?
Grande parte dos casos são tratados com fisioterapia, associando a estratégias de fortalecimento da musculatura do ombro e medidas que reduzem a inflamação, além de anti-inflamatórios prescritos por medico e terapia com gelo. Quando essas medidas não surtem o efeito desejado, infiltrações ou ate mesmo o tratamento cirúrgico deve ser considerado.
Posso ter bursite nos dois ombros?
Certamente. A bursite pode surgir por causas internas ou pela exposição ao ambiente, assim ambos os ombros podem apresentar a doença, simultaneamente ou não.
A pessoa pode voltar à atividade física depois de quanto tempo?
Esse tempo de retorno a atividade física ira variar de acordo com o tipo de atividade e intensidade de sintomas, assim, seu ortopedista será capaz de individualizar e personalizar adequando ao tratamento de cada paciente.