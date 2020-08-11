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Pós-coronavírus

Saiba como será o tratamento de quem já contraiu Covid-19

Médica pneumologista aponta quais devem ser o cuidado pra que já contraiu a doença e se curou. Segundo especialista, estamos nos atualizando para enfrentarmos o futuro em que atenderemos pacientes com problemas respiratórios pós Covid -19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:00

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:00

Homem com máscara de proteção
O momento é de pesquisa e estudos pra lidar com as pessoas que já contraíram a doença. Crédito: Freepik
Com alguns Estados no país começando a controlar a pandemia do Coronavírus e estabilizar casos, inclusive o ES, muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre esse vírus que ainda é tão misterioso no universo medicinal. A médica pneumologista Jessica Polese alerta para os estudos que deverão continuar, e para os tratamentos que serão indicados para pacientes que já tiveram a doença.
Entre os pacientes que tiveram o Covid-19, muitos apresentaram quadros leves e outros síndromes mais graves em que além dos pulmões outros órgãos foram afetados. Existem relatos de quadros cardíacos, insuficiência renal e até deficiência de coagulação de sangue, explica a pneumologista.
Em relação à pneumonia, percebemos que o Coronavírus provocou lesões graves nos pulmões e, que o paciente vai precisar ter um acompanhamento por algum tempo, mesmo após a doença, para sua recuperação. Como o Coronavírus causa inflamação nos brônquios, pulmões e alvéolos pulmonares houve uma queda de oxigenação do sangue, e o organismo compensou aumentando a frequência respiratória com os pulmões já afetados, aí a falta de ar que muitos sentiram, explica a médica.

Tratamentos

Jéssica Polese, pneumologista
A pneumologista Jéssica Polese afirma que alguns tratamentos populares não tem eficiência garantida. Crédito: Divulgação
Porém, alguns não tiveram os sintomas fortes e quando descobriram a doença, os pulmões já estavam bastante afetados, assim o tratamento começou tardiamente. Estamos nos atualizando para enfrentarmos o futuro em que atenderemos pacientes com problemas respiratórios pós Covid -19. A própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) não indica medicações como hidroxicloroquina e imeverctina isoladas ou associadas como profilaxia e tratamento do Covid -19, nem o uso de vitaminas como muito é divulgado, pontua Jéssica.
Portanto, todo cuidado é necessário, os estudos aguardados, a busca pela vacina correta e as orientações da OMS analisadas.

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