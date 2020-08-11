Saiba como será o tratamento de quem já contraiu Covid-19

O momento é de pesquisa e estudos pra lidar com as pessoas que já contraíram a doença. Crédito: Freepik

Com alguns Estados no país começando a controlar a pandemia do Coronavírus e estabilizar casos, inclusive o ES, muitas dúvidas ainda pairam no ar sobre esse vírus que ainda é tão misterioso no universo medicinal. A médica pneumologista Jessica Polese alerta para os estudos que deverão continuar, e para os tratamentos que serão indicados para pacientes que já tiveram a doença.

Entre os pacientes que tiveram o Covid-19, muitos apresentaram quadros leves e outros síndromes mais graves em que além dos pulmões outros órgãos foram afetados. Existem relatos de quadros cardíacos, insuficiência renal e até deficiência de coagulação de sangue, explica a pneumologista.

Em relação à pneumonia, percebemos que o Coronavírus provocou lesões graves nos pulmões e, que o paciente vai precisar ter um acompanhamento por algum tempo, mesmo após a doença, para sua recuperação. Como o Coronavírus causa inflamação nos brônquios, pulmões e alvéolos pulmonares houve uma queda de oxigenação do sangue, e o organismo compensou aumentando a frequência respiratória com os pulmões já afetados, aí a falta de ar que muitos sentiram, explica a médica.

Tratamentos

A pneumologista Jéssica Polese afirma que alguns tratamentos populares não tem eficiência garantida. Crédito: Divulgação

Porém, alguns não tiveram os sintomas fortes e quando descobriram a doença, os pulmões já estavam bastante afetados, assim o tratamento começou tardiamente. Estamos nos atualizando para enfrentarmos o futuro em que atenderemos pacientes com problemas respiratórios pós Covid -19. A própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) não indica medicações como hidroxicloroquina e imeverctina isoladas ou associadas como profilaxia e tratamento do Covid -19, nem o uso de vitaminas como muito é divulgado, pontua Jéssica.