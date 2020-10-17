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TikTok

Os perigos do desafio que utiliza lixas de unha para alinhar os dentes

Jovens desgastam dentes com lixa de unha em desafio do TikTok. Especialistas alertam que a prática pode gerar danos irreversíveis à saúde bucal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 06:02

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 06:02

Desafio do TikTok em que as pessoas lixam os dentes em casa utilizando lixas de unhas.
Desafio do TikTok em que as pessoas lixam os dentes em casa utilizando lixas de unhas. Crédito: Reprodução
Uma trend recente do TikTok mostra jovens e adolescentes lixando os próprios dentes com lixas de unha para torná-los mais uniformes. O objetivo seria alcançar um "sorriso alinhado". A ideia, que surgiu em vídeos estrangeiros e foi copiada por brasileiros, preocupa a comunidade de odontologistas pelo mundo todo.
Além de causar sérios danos à saúde dos dentes, pode fazer com que quem assista considere que há algo de errado em arcadas que não possuem os dentes tão alinhados, o que é totalmente natural. Além disso, outra preocupação é com a idade de quem assiste a esses vídeos, já que a idade permitida para uso do aplicativo é de 13 anos.
Pensando neste público, a odontopediatra Alice Sarcinelli alerta que o desgaste da camada externa do dente - chamada de esmalte dentário -, que ocorre com o lixamento, só deve ser indicada e realizada por um cirurgião-dentista e em casos muito específicos. As pessoas muitas vezes esquecem, mas o dente é um órgão, e sua integridade está relacionada à saúde, antes da estética, salienta.
Para alcançar dentes mais uniformes é preciso analisar o posicionamento dos dentes, o tamanho, a oclusão (encaixe dos dentes superiores e inferiores) do paciente e muitas outras questões. Um diagnóstico bem feito levando em conta não só a queixa do paciente, mas a saúde dos dentes e gengiva é fundamental. Para, então, surgirem as opções de tratamento, como ortodontia, facetas, lentes de contato dentária, entre outros, complementa.

Sensibilidade e desarmonização do sorriso

A dentista Byanca Rocha garante que lixar os dentes em casa compromete a saúde dental. Crédito: Arquivo pessoal
"Cada dente da nossa boca tem uma anatomia própria, os dois da frente são naturalmente maiores que os laterais. Os dentes caninos têm as "pontinhas". Isso tudo gera uma harmonização no sorriso"
Byanca Rocha - Dentista
A dentista Byanca Rocha explica que apesar de o conceito de belo poder variar entre as pessoas, a estética ideal não seria a de dentes todos do mesmo tamanho. Cada dente da nossa boca tem a sua anatomia, os dois da frente são um pouco maiores, os laterais a eles são levemente menores, os caninos tem que ter as pontinhas. Isso tudo gera uma harmonização no sorriso, pontua.
Byanca alerta ainda que a prática pode causar um dano à estrutura dental, já que desgasta o esmalte e a chamada dentina, segunda camada após o esmalte do dente. Esse desgaste pode gerar sensibilidade nos dentes. Eles ficam mais suscetíveis a ter cárie, porque não vai contar com a proteção total. Por isso, não é nada recomendado lixar os dentes, principalmente sozinho em casa, alerta a dentista.
A sensibilidade que virá em consequência disso pode ser irreversível, que o paciente não consegue tratar, e compromete a resistência ao gelado, ao quente. Então, não é nada agradável a pessoa precisar viver com a sensibilidade, finaliza.

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