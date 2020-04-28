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Probiótico

Kefir: 5 receitas diferentes pra você começar a consumir esse superalimento

Molho pra salada, frapê, mousse... É possível usar esse ingrediente natural de diversas maneiras e obter seus benefícios para a saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 12:00

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 12:00

Smoothie feito com kefir
Smoothie feito com kefir Crédito: Pixabay
Grãozinhos que se parecem pedaços de couve-flor. Olhando assim, nem parece que eles carregam tantos nutrientes. O kefir está no topo da lista dos superalimentos por seus benefícios à saúde. Não se trata de nenhum modismo, nem um produto da indústria farmacêutica ou de alimentos. E sim de algo milenar e totalmente natural, de produção caseira.
De acordo com a nutricionista Fernanda Pignaton, o kefir é da categoria dos probióticos, ou seja, um alimento fermentado formado por um conjunto de micro-organismos. "Probióticos são produtos cheios de bactérias saudáveis. Favorecem o trato intestinal, cooperam para o aproveitamento de vitaminas e defendem a região de intrusos. São considerados o segredo da modulação intestinal. Muito importantes! Já que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro!", diz ela.
Entre os benefícios já conhecidos do kefir, está segundo Fernanda, diminuir a prisão de ventre. "As bactérias boas melhoram a digestão e aceleram o trânsito intestinal". Além disso, ele combate inflamações intestinais, pois ter a flora intestinal saudável é o principal fator para evitar doenças. "E ainda ajuda no emagrecimento, pois e rico em proteínas e tem baixas calorias", cita.
Quem se adapta ao sabor mais azedinho, semelhante ao da coalhada, pode tomar o kefir in natura. Mas o alimento é superversátil, podendo ser usado em diversas receitas. 
Karla Capaz é consumidora de kefir
Karla Capaz é consumidora de kefir Crédito: Arquivo pessoal
A autônoma Karla Rozalem Capaz Helker, 34 anos, já consome kefir há um ano e viu muita diferença na saúde. "Já compro próprio para consumo.  Gosto de comer com queijo, iogurte, até pão de queijo. Consumo todos os dias , geralmente no café da manhã ou lanche da tarde. Às vezes, na janta. O benefício pra mim é que meu intestino é outro. Meu intestino era muito preso, e o kefir me ajuda muito", conta ela.
Separamos cinco receitas diferentes para quem quer começar a consumir kefir. Basta conseguir os grãos, que são doados por alguém. Nesta reportagem que já fizemos, você pode aprender como cultivar os grãos.

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Confira outras receitas abaixo

Molho para salada

Um copo de kefir (já coado), um punhado de cebolinha verde, uma pitada de sal rosa e azeite a gosto. Misture tudo e na hora de servir coloque na salada. Fica maravilho na sala de folhas verdes).
Nessa mesma base, pode-se trocar a cebolinha por alho poró, salsinha ou manjericão, fica ótimo!

Molho para lasanha

500 ml de kefir coado, queijos variados picados pequeno (pode colocar no triturador), sal a gosto
Mexer os ingredientes e está pronto. Basta colocar a lasanha para assar

Frapê de Manga com maracujá (receita de Janaína Silva)

300 ml de iogurte de kefir, 1 banana nanica, 1 manga
Bater no liquidificador até ficar homogêneo. Depois,  adicione a geleia de manga com maracujá
Pode ser consumido sem a geleia também fica maravilhoso .
Geleia
5 mangas, 5 maracujás
Leve as 5 mangas ao fogo já descascadas e picadas. Quando levantar fervura, você adiciona o maracujá ,  o adoçante da sua preferência e deixa cozinhar mais 20 minutos. E está pronta a sua geleia

Mousse Romeu e Julieta

400g de kefir, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 1 colher de essência de baunilha
Bater na batedeira até misturar bem. Depois, levar à geladeira. Aí, é só misturar com goiabada derretida

Yakult

Suco de uma laranja pêra, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 700ml de soro de kefir, 300 ml de iogurte de kefir, 3 colheres de sopa de açúcar orgânico ou adoçante em pó stévia
Acrescentar todos os ingredientes em uma vasilha e bater com mixer ou colocar diretamente na garrafa onde será consumido e mexer bem

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