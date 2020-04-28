Kefir: 5 receitas diferentes pra você começar a consumir esse superalimento

Smoothie feito com kefir Crédito: Pixabay

Grãozinhos que se parecem pedaços de couve-flor. Olhando assim, nem parece que eles carregam tantos nutrientes. O kefir está no topo da lista dos superalimentos por seus benefícios à saúde. Não se trata de nenhum modismo, nem um produto da indústria farmacêutica ou de alimentos. E sim de algo milenar e totalmente natural, de produção caseira.

De acordo com a nutricionista Fernanda Pignaton, o kefir é da categoria dos probióticos, ou seja, um alimento fermentado formado por um conjunto de micro-organismos. "Probióticos são produtos cheios de bactérias saudáveis. Favorecem o trato intestinal, cooperam para o aproveitamento de vitaminas e defendem a região de intrusos. São considerados o segredo da modulação intestinal. Muito importantes! Já que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro!", diz ela.

Entre os benefícios já conhecidos do kefir, está segundo Fernanda, diminuir a prisão de ventre. "As bactérias boas melhoram a digestão e aceleram o trânsito intestinal". Além disso, ele combate inflamações intestinais, pois ter a flora intestinal saudável é o principal fator para evitar doenças. "E ainda ajuda no emagrecimento, pois e rico em proteínas e tem baixas calorias", cita.

Quem se adapta ao sabor mais azedinho, semelhante ao da coalhada, pode tomar o kefir in natura. Mas o alimento é superversátil, podendo ser usado em diversas receitas.

Karla Capaz é consumidora de kefir Crédito: Arquivo pessoal

A autônoma Karla Rozalem Capaz Helker, 34 anos, já consome kefir há um ano e viu muita diferença na saúde. "Já compro próprio para consumo. Gosto de comer com queijo, iogurte, até pão de queijo. Consumo todos os dias , geralmente no café da manhã ou lanche da tarde. Às vezes, na janta. O benefício pra mim é que meu intestino é outro. Meu intestino era muito preso, e o kefir me ajuda muito", conta ela.

Confira outras receitas abaixo

Molho para salada

Um copo de kefir (já coado), um punhado de cebolinha verde, uma pitada de sal rosa e azeite a gosto. Misture tudo e na hora de servir coloque na salada. Fica maravilho na sala de folhas verdes).

Nessa mesma base, pode-se trocar a cebolinha por alho poró, salsinha ou manjericão, fica ótimo!

Molho para lasanha

500 ml de kefir coado, queijos variados picados pequeno (pode colocar no triturador), sal a gosto

Mexer os ingredientes e está pronto. Basta colocar a lasanha para assar

Frapê de Manga com maracujá (receita de Janaína Silva)

300 ml de iogurte de kefir, 1 banana nanica, 1 manga

Bater no liquidificador até ficar homogêneo. Depois, adicione a geleia de manga com maracujá

Pode ser consumido sem a geleia também fica maravilhoso .

Geleia

5 mangas, 5 maracujás

Leve as 5 mangas ao fogo já descascadas e picadas. Quando levantar fervura, você adiciona o maracujá , o adoçante da sua preferência e deixa cozinhar mais 20 minutos. E está pronta a sua geleia

Mousse Romeu e Julieta

400g de kefir, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 1 colher de essência de baunilha

Bater na batedeira até misturar bem. Depois, levar à geladeira. Aí, é só misturar com goiabada derretida

Yakult

Suco de uma laranja pêra, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 700ml de soro de kefir, 300 ml de iogurte de kefir, 3 colheres de sopa de açúcar orgânico ou adoçante em pó stévia