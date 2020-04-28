Kefir: 5 receitas diferentes pra você começar a consumir esse superalimento

Grãozinhos que se parecem pedaços de couve-flor. Olhando assim, nem parece que eles carregam tantos nutrientes. O kefir está no topo da lista dos superalimentos por seus benefícios à saúde. Não se trata de nenhum modismo, nem um produto da indústria farmacêutica ou de alimentos. E sim de algo milenar e totalmente natural, de produção caseira.
De acordo com a nutricionista Fernanda Pignaton, o kefir é da categoria dos probióticos, ou seja, um alimento fermentado formado por um conjunto de micro-organismos. "Probióticos são produtos cheios de bactérias saudáveis. Favorecem o trato intestinal, cooperam para o aproveitamento de vitaminas e defendem a região de intrusos. São considerados o segredo da modulação intestinal. Muito importantes! Já que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro!", diz ela.
Entre os benefícios já conhecidos do kefir, está segundo Fernanda, diminuir a prisão de ventre. "As bactérias boas melhoram a digestão e aceleram o trânsito intestinal". Além disso, ele combate inflamações intestinais, pois ter a flora intestinal saudável é o principal fator para evitar doenças. "E ainda ajuda no emagrecimento, pois e rico em proteínas e tem baixas calorias", cita.
Quem se adapta ao sabor mais azedinho, semelhante ao da coalhada, pode tomar o kefir in natura. Mas o alimento é superversátil, podendo ser usado em diversas receitas.
A autônoma Karla Rozalem Capaz Helker, 34 anos, já consome kefir há um ano e viu muita diferença na saúde. "Já compro próprio para consumo. Gosto de comer com queijo, iogurte, até pão de queijo. Consumo todos os dias , geralmente no café da manhã ou lanche da tarde. Às vezes, na janta. O benefício pra mim é que meu intestino é outro. Meu intestino era muito preso, e o kefir me ajuda muito", conta ela.
Separamos cinco receitas diferentes para quem quer começar a consumir kefir. Basta conseguir os grãos, que são doados por alguém. Nesta reportagem que já fizemos, você pode aprender como cultivar os grãos.
Confira outras receitas abaixo
Molho para salada
Um copo de kefir (já coado), um punhado de cebolinha verde, uma pitada de sal rosa e azeite a gosto. Misture tudo e na hora de servir coloque na salada. Fica maravilho na sala de folhas verdes).
Nessa mesma base, pode-se trocar a cebolinha por alho poró, salsinha ou manjericão, fica ótimo!
Molho para lasanha
500 ml de kefir coado, queijos variados picados pequeno (pode colocar no triturador), sal a gosto
Mexer os ingredientes e está pronto. Basta colocar a lasanha para assar
Frapê de Manga com maracujá (receita de Janaína Silva)
300 ml de iogurte de kefir, 1 banana nanica, 1 manga
Bater no liquidificador até ficar homogêneo. Depois, adicione a geleia de manga com maracujá
Pode ser consumido sem a geleia também fica maravilhoso .
Geleia
5 mangas, 5 maracujás
Leve as 5 mangas ao fogo já descascadas e picadas. Quando levantar fervura, você adiciona o maracujá , o adoçante da sua preferência e deixa cozinhar mais 20 minutos. E está pronta a sua geleia
Mousse Romeu e Julieta
400g de kefir, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 1 colher de essência de baunilha
Bater na batedeira até misturar bem. Depois, levar à geladeira. Aí, é só misturar com goiabada derretida
Yakult
Suco de uma laranja pêra, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 700ml de soro de kefir, 300 ml de iogurte de kefir, 3 colheres de sopa de açúcar orgânico ou adoçante em pó stévia
Acrescentar todos os ingredientes em uma vasilha e bater com mixer ou colocar diretamente na garrafa onde será consumido e mexer bem