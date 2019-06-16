'Estou há 3 anos sem resfriado', diz publicitária que consome kefir

Juliana Milanezi faz uso do kefir há três anos e viu sua saúde melhorar Crédito: Marcelo Prest

Quando provou kefir pela primeira vez, a publicitária Juliana Félix Milanezi, 38 anos, até gostou do sabor. Mas desconfiou que o probiótico tivesse realmente esse poder de que tanta gente fala.

Um amigo que tomava kefir de leite me falou mil maravilhas dele e me deu uma muda. No início, fiquei muito incrédula. Mas o sabor me agradou de primeira. Acabei incorporando na minha rotina, conta Juliana.

Aos poucos, ela percebeu que estava, na verdade, cultivando um hábito muito saudável. Eu sempre tinha herpes, pelo menos uma ou duas vezes por ano. Desde que comecei a tomar kefir com frequência, não tive mais crises. Comecei a associar esse bem-estar com o consumo.

Nos três últimos anos, Juliana não se lembra de ter adoecido. O fluxo intestinal melhora e fica mais intenso no início. Isso é bem nítido. Depois, isso vai se normalizando. Posso dizer que observei os benefícios do kefir a longo prazo. Não me recordo de ter pegado nem um resfriado durante esses anos, garante.

A publicitária discorda de quem pensa que manter o kefir é algo complicado. Acho simples demais cultivá-lo e passei a distribuir para vários amigos. Em casa, pelo menos uma vez por semana costumo bater o iogurte com uma fruta, que pode ser mamão, abacate, banana, maracujá. Fica uma delícia.

Bebida é aliada do coração

Reza a lenda que o kefir faz sucesso desde os tempos do profeta Maomé. Mas só nos últimos anos é que a ciência resolveu se dedicar a pesquisar mais sobre as vantagens desse superiogurte. Entre as descobertas mais recentes relaciona o consumo desse alimento probiótico e a saúde do coração.

Um estudo feito pela pesquisadora Mirian Almeida, da Universidade de Vila Velha (UVV), em conjunto com a Universidade de Auburn, nos Estados Unidos (EUA), apontou que o kefir ajuda a combater a hipertensão. A gente sabe que várias doenças inflamatórias têm relação com a microbiota intestinal. O desequilíbrio dessa microbiota pode provocar a hipertensão em animais e em humanos, afirma Mirian.

Segundo ela, na pesquisa, que foi feita com ratos, observou-se que aqueles que foram tratados com kefir apresentaram uma melhora na microbiota e estrutura intestinal, redução dos níveis de endotoxinas no sangue, redução de neuroinflamação e redução da pressão arterial.

O estudo foi feito com o kefir de leite. Não podemos assegurar os benefícios no kefir de água. E não há nenhum iogurte industrializado que se compare ao kefir. O ideal é que a ingestão seja diária, de 100ml pelo menos, ressalta ela.