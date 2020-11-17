Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tire o @ da cabeça

'Ex é ex, passado é passado': como esquecer o antigo relacionamento?

A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, explica como se livrar das armadilhas do fim do relacionamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:11

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:11

Mulher de máscara facial em casa olhando o celular
Redes sociais servem pra revisitar o relacionamento, o que pode não ser bom Crédito: Freepik
A indústria da música sertaneja frequentemente sugere novas receitas de como superar um antigo relacionamento ou como buscar um novo amor. O mesmo acontece na psicologia, que analisa o comportamento dos indivíduos. Entre esses dois campos bem distintos está o desejo de seguir a vida, sem ficar preso a um antigo relacionamento. Mas com as boas memórias e tudo o que foi vivido junto, como esquecer o relacionamento que já não existe da mesma forma?
A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória, Adriana Müller, explica que há armadilhas no fim do relacionamento, mas tudo deve ser feito e pensando de modo que não se pode depender de outras pessoas para ser feliz.
Segundo a psicóloga, o foco no futuro como uma meta dá mais prioridade para a vida, evitando ressentimentos.
"Fim de relacionamento costuma ser desafiador, mesmo quando as pessoas compreendem a instabilidade na relação, se já era algo antecipado. É difícil. Tem um delay entre quem pede o fim e quem escuta o pedido, pois um já pensou, se preparou. O outro, que recebe a informação, tem a surpresa. Mesmo que os dois concordem, é um momento de fim, então, o sentimento de tristeza, de vazio", ressalta.

Veja Também

Dia Nacional do Livro: 4 títulos escritos por mulheres para ler e se empoderar

6 dicas valiosas para quem quer começar a meditar

Uma das armadilhas de fim de relacionamentos envolve o uso das redes sociais. As plataformas, com fotos antigas e mensagens trocadas, se tornam palco de saudade. Ao quadro CBN e a Família desta terça-feira (17), Adriana Müller disse que é preciso "aproveitar a rede de apoio". Isto é, não cair na armadilha significa não ficar verificando a todo instante o perfil do outro na internet, para procurar alguma novidade.
Outra questão apontada por Müller como armadilha é o sonho do conto de fadas sobre a felicidade: "O fim do relacionamento não significa o fim da história que as duas pessoas viveram. O conto de fadas, de viver feliz pra sempre, é uma armadilha".
Para tentar superar, ou melhor, esquecer o antigo relacionamento, a comentarista da CBN Vitória diz que é preciso ser forte, mas em um sentido não tão óbvio da palavra.
"É importante a gente ser forte, mas isso não quer dizer que não vamos sofrer. Ser forte é entender que isso acontece, mas tentar buscar estratégias para continuar a vida, o que envolve confiar em si mesmo, contar com os amigos e familiares, e não gastar energia esperando contato do outro", explica.
Adriana ainda alerta que caso você não consiga superar o fim do relacionamento deve procurar uma ajuda terapêutica.

Veja Também

Relacionamentos iô-iô: como as idas e vindas podem prejudicar a vida de quem se envolve

Escritora transforma histórias de mulheres em livro de poemas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados