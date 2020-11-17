'Ex é ex, passado é passado': como esquecer o antigo relacionamento?

Redes sociais servem pra revisitar o relacionamento, o que pode não ser bom Crédito: Freepik

A indústria da música sertaneja frequentemente sugere novas receitas de como superar um antigo relacionamento ou como buscar um novo amor. O mesmo acontece na psicologia, que analisa o comportamento dos indivíduos. Entre esses dois campos bem distintos está o desejo de seguir a vida, sem ficar preso a um antigo relacionamento. Mas com as boas memórias e tudo o que foi vivido junto, como esquecer o relacionamento que já não existe da mesma forma?

A psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória , Adriana Müller, explica que há armadilhas no fim do relacionamento, mas tudo deve ser feito e pensando de modo que não se pode depender de outras pessoas para ser feliz.

Segundo a psicóloga, o foco no futuro como uma meta dá mais prioridade para a vida, evitando ressentimentos.

"Fim de relacionamento costuma ser desafiador, mesmo quando as pessoas compreendem a instabilidade na relação, se já era algo antecipado. É difícil. Tem um delay entre quem pede o fim e quem escuta o pedido, pois um já pensou, se preparou. O outro, que recebe a informação, tem a surpresa. Mesmo que os dois concordem, é um momento de fim, então, o sentimento de tristeza, de vazio", ressalta.

Uma das armadilhas de fim de relacionamentos envolve o uso das redes sociais. As plataformas, com fotos antigas e mensagens trocadas, se tornam palco de saudade. Ao quadro CBN e a Família desta terça-feira (17), Adriana Müller disse que é preciso "aproveitar a rede de apoio". Isto é, não cair na armadilha significa não ficar verificando a todo instante o perfil do outro na internet, para procurar alguma novidade.

Outra questão apontada por Müller como armadilha é o sonho do conto de fadas sobre a felicidade: "O fim do relacionamento não significa o fim da história que as duas pessoas viveram. O conto de fadas, de viver feliz pra sempre, é uma armadilha".

Para tentar superar, ou melhor, esquecer o antigo relacionamento, a comentarista da CBN Vitória diz que é preciso ser forte, mas em um sentido não tão óbvio da palavra.

"É importante a gente ser forte, mas isso não quer dizer que não vamos sofrer. Ser forte é entender que isso acontece, mas tentar buscar estratégias para continuar a vida, o que envolve confiar em si mesmo, contar com os amigos e familiares, e não gastar energia esperando contato do outro", explica.