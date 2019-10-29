Dia Nacional do Livro: 4 títulos escritos por mulheres para ler e se empoderar

Coisa de mulher - Laura Kipnis

A autora reflete sobre como o machismo afeta a sociedade por inteiro  inclusive os meninos  e como ele está presente até nos mínimos detalhes, em um discurso leve e descontraído.

A famosa frase "Não se nase mulher, torna-se mulher" está nesse clássico da autora francesa. E o livro mostra como as mulheres são vistas como o sexo 'inferior e frágil' por questões construídas social e historicamente.

Este clássico que virou série premiada, discorre sobre a história de June, que vive em uma sociedade distópica, e ela e outras aias têm a função de gerar filhos para casais inférteis da elite de Gilead, nação patriarcal e militarizada que se instalou no território dos Estados Unidos.

Esse livro infantil conta a história de mulheres inspiradoras, que foram autoras de feitos importantes para a sociedade.