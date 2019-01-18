Confira o que promete ser tendência nos bufês de casamento em 2019

Alok e Romana Novais em cerimônia de casamento no Cristo Redentor Crédito: Michel Castro/Rubens Cerqueira/Reprodução/Instagram @alok

Recentemente o Dj Alok e a médica Romana Novais trocaram alianças aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cerimônia marcou a semana com registros lindos desse casamento dos sonhos, mas o que poucos sabem é que depois da oficialização da união, os noivos e seus 40 convidados foram para o hotel Emiliano, onde - segundo informações do colunista Leo Dias, para o jornal “O Dia” - foi servido um maravilhoso café da manhã, tendência diferente e inovadora, que pode ser adaptada para diferentes eventos.

Ilhas fit estão com tudo Crédito: Tassila Costa

Os bufês de casamento tem se renovado a cada ano, e algumas tendências já são vistas aqui no Estado. Larissa Puppim, criadora de conteúdo de casamentos, conta que as ilhas gastronômicas estão com tudo, e suas variações prometem fazer muito sucesso em 2019. “De uns 3 anos pra cá as ilhas (ou estações) gastronômicas estão crescendo, pois o público do casamento é variado, com pessoas de diferentes estilos de vida, então elas servem como uma opção para agradar a todos os paladares”, explicou Larissa.

Dentro das ilhas as opções de menus são inúmeras, e as mais pedidas nos momentos são as de comidas fit - com um cardápio recheado de comidas saudáveis para os convidados. “Esse estilo de vida saudável cresce mais a cada ano, e o conceito também está sendo aplicado nos bufês, pois as pessoas querem cada vez mais se alimentar melhor, então as ilhas acompanham isso”, complementou Larissa Puppim.

As ilhas de pizza são opções práticas e que agradam a todos os convidados Crédito: Vinicius Nunes

Outra opção são as ilhas de pizzas, que se apresentam com uma estrutura montada, com forno, e alguns sabores de pizzas pré-escolhidos, que são assadas e servidas na hora. “É uma opção de ter uma comida rápida, fácil e deliciosa no evento. Em casamentos, é super legal começar a servir na madrugada, bem na hora da pista de dança, durante as duas horas finais da festa”, indicou Larissa.

As ilhas de pizza são opções práticas e que agradam a todos os convidados Crédito: Vinicius Nunes

No universo dos casamentos as ilhas de pizzas também são ideais para os pré-weddings - festa realizada um dia antes do casamento oficial, geralmente nas cerimônias em que os convidados se hospedam no local.

DOCES EXÓTICOS E BRILHANTES

Os doces de sabores exóticos são a nova pedida Crédito: Brenda Sangi

Os doces também entram nas novas tendências, e os sabores considerados “exóticos” prometem virar regra nos cardápios de opções dos bufês. A doceira Leninha Moreira diz que as pessoas estão preferindo doces que aguçam o paladar como os de lavanda, gengibre e tangerina.