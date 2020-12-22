Como aproveitar as festas de fim de ano sem culpa?

Comer gorduras e carboidratos somente nessa época, segundo a especialista, não é o suficiente para prejudicar completamente um estilo de vida saudável Crédito: Free Images

A temporada de Natal e Réveillon é o momento para estar em família, amigos e se deliciar com os pratos tradicionais da época. Mas como apreciar tudo isso com equilíbrio? A criadora do 5S Estilo de Vida Saudável, Edivana Poltronieri, explica que sentir culpa ao comer pode levar a frustrações desnecessárias. De acordo com ela, comer gorduras e carboidratos somente nessa época não é o suficiente para prejudicar completamente um estilo de vida saudável. Mas, para que as refeições durante as celebrações não pesem na consciência, a expert dá dicas práticas. Confira!

No dia de confraternização, não pule as refeições

Pular refeições com a ilusão de jacar menos é uma atitude errada. De acordo com Edivana, ficar períodos prolongados sem se alimentar pode desregular o metabolismo e duplicar a fome. Ou seja, o estômago vazio pedirá por mais comida, impulsionando o exagero. O ideal é ingerir frutas, cereais e lanches leves no decorrer do dia para evitar o impulso na hora de celebrar, indica Poltronieri.

Aproveite o momento e o que você come

Em dezembro é comum encontrar uma série de sugestões sobre como não cair em tentação nas refeições de fim de ano. Edivana explica que isso é prático no dia a dia, mas quando se trata de ocasiões pontuais e especiais, ao invés de ajudar, pode despertar o sentimento de culpa. Fim de ano é repleto de tradições e boas lembranças. Então, se permita saborear os pratos favoritos, degustando cada momento. Isso é chamado de alimentação consciente, que é desfrutar plenamente as refeições sem arrependimento ou vergonha, explica.

Comida é mais do que apenas nutrição

É também sobre compartilhar experiências afirma a especialista. Comer por diversão e prazer, especialmente nessas ocasiões especiais, é uma prática saudável. O segredo está em ter uma alimentação saudável ao longo do ano e saber voltar à rotina depois do período festivo, explica a criadora do 5S.

A alimentação no dia a dia é o imporntante. O ideal é se preocupar menos com o que você ingere nesta época do ano, mas sim com a alimentação durante o ano. Quem possui uma alimentacao equilibrada não vai colocar todo o esforço a perder em alguns dias de festa, completa.

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