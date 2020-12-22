Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nutrição

Como aproveitar as festas de fim de ano sem culpa?

Especialista em emagrecimento dá dicas para aproveitar as festividades sem prejudicar os resultados adquiridos o ano todo. E alerta: 'Comida é mais do que nutrição, é também compartilhar experiências'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:34

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:34

Natal
Comer gorduras e carboidratos somente nessa época, segundo a especialista, não é o suficiente para prejudicar completamente um estilo de vida saudável Crédito: Free Images
A temporada de Natal e Réveillon é o momento para estar em família, amigos e se deliciar com os pratos tradicionais da época. Mas como apreciar tudo isso com equilíbrio? A criadora do 5S Estilo de Vida Saudável, Edivana Poltronieri, explica que sentir culpa ao comer pode levar a frustrações desnecessárias. De acordo com ela, comer gorduras e carboidratos somente nessa época não é o suficiente para prejudicar completamente um estilo de vida saudável. Mas, para que as refeições durante as celebrações não pesem na consciência, a expert dá dicas práticas. Confira!

No dia de confraternização, não pule as refeições

Pular refeições com a ilusão de jacar menos é uma atitude errada. De acordo com Edivana, ficar períodos prolongados sem se alimentar pode desregular o metabolismo e duplicar a fome. Ou seja, o estômago vazio pedirá por mais comida, impulsionando o exagero. O ideal é ingerir frutas, cereais e lanches leves no decorrer do dia para evitar o impulso na hora de celebrar, indica Poltronieri.

Aproveite o momento e o que você come

Em dezembro é comum encontrar uma série de sugestões sobre como não cair em tentação nas refeições de fim de ano. Edivana explica que isso é prático no dia a dia, mas quando se trata de ocasiões pontuais e especiais, ao invés de ajudar, pode despertar o sentimento de culpa. Fim de ano é repleto de tradições e boas lembranças. Então, se permita saborear os pratos favoritos, degustando cada momento. Isso é chamado de alimentação consciente, que é desfrutar plenamente as refeições sem arrependimento ou vergonha, explica.

Comida é mais do que apenas nutrição

É também sobre compartilhar experiências afirma a especialista. Comer por diversão e prazer, especialmente nessas ocasiões especiais, é uma prática saudável. O segredo está em ter uma alimentação saudável ao longo do ano e saber voltar à rotina depois do período festivo, explica a criadora do 5S.
A alimentação no dia a dia é o imporntante. O ideal é se preocupar menos com o que você ingere nesta época do ano, mas sim com a alimentação durante o ano. Quem possui uma alimentacao equilibrada não vai colocar todo o esforço a perder em alguns dias de festa, completa.

Exagerou? Siga em frente!?

Desistir do estilo de vida saudável após um deslize na alimentação? Nem pensar! Daí, o que era para ser um deslize, passa a ser uma série de exageros sequenciais. E esse caminho torna a volta mais complicada. Exagerou hoje? Sem problemas, basta recomeçar na refeição seguinte, finaliza.

Veja Também

Marília Mendonça compartilha novo visual após reeducação alimentar

Dieta Mind: tudo sobre a alimentação que protege o cérebro

Fazer dietas durante a quarentena pode afetar o sistema imunológico?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados