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Outubro Rosa

Câncer de mama: nutricionista dá dicas de alimentação durante o tratamento

Segundo a nutricionista Roberta Larica, é vantajoso ter alguns cuidados com a alimentação durante o tratamento da doença. Ela orienta, entre outras dicas, priorizar a alimentação com peixes ou carne branca, sempre com acompanhamento profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 21:35

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 21:35

Frutas cítricas
Consumo de frutas cítricas é indicado durante o tratamento do câncer de mama Crédito: Freepik
Quase 30 anos após seu surgimento, o movimento Outubro Rosa segue alertando para os riscos e a importância da prevenção e o controle do câncer de mama. Durante o quadro Boa Mesa CBN, da CBN Vitória, nesta segunda-feira (19), a nutricionista Roberta Larica explicou que é vantajoso ter alguns cuidados com a alimentação durante o tratamento da doença.
"É importante colocar a nutrição e o estilo de vida como um pilar fundamental para a recuperação do organismo. Pensar que durante todo o tratamento, seja qual for o método, a mulher estará usando artifícios para tratar a doença com o médico, mas temos que pensar em formas de corrigir deficiências nutricionais por conta do tratamento", ressalta.
Segundo a especialista, nota-se uma perda de peso durante o tratamento, além de edemas, náuseas, fraqueza e até um desânimo. "A nutrição traz mais qualidade de vida durante esse período, com uma alimentação mais leve, a proporção correta de carboidratos, gorduras e proteínas da dieta", explica.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, a nutricionista citou a prioridade de alguns alimentos durante o tratamento do câncer de mama. As dicas, segundo ela, fazem parte de uma dieta anti-inflamatória, que prioriza alguns nutrientes.

VEJA ALGUMAS DICAS:

  • Tenha uma alimentação mais limpa, mais colorida
  • Opte pela vitamina C, presente em frutas cítricas, como abacaxi, kiwi e laranja
  • Busque vitamina E, presente em castanhas, nozes, amêndoas
  • Não é interessante aumentar muito o consumo de carne vermelha
  • Priorize alimentação com peixes ou carne branca
  • Magnésio, zinco e ferro são importantes
  • Aumente o consumo de fibras, pois elas ajudam na formação de substâncias anticâncer
  • Procure um profissional e exija um cuidado a mais

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