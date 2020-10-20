Câncer de mama: nutricionista dá dicas de alimentação durante o tratamento

Consumo de frutas cítricas é indicado durante o tratamento do câncer de mama Crédito: Freepik

câncer de mama. Durante o quadro Boa Mesa CBN, da Quase 30 anos após seu surgimento, o movimento Outubro Rosa segue alertando para os riscos e a importância da prevenção e o controle do. Durante o quadro Boa Mesa CBN, da CBN Vitória , nesta segunda-feira (19), a nutricionista Roberta Larica explicou que é vantajoso ter alguns cuidados com a alimentação durante o tratamento da doença.

"É importante colocar a nutrição e o estilo de vida como um pilar fundamental para a recuperação do organismo. Pensar que durante todo o tratamento, seja qual for o método, a mulher estará usando artifícios para tratar a doença com o médico, mas temos que pensar em formas de corrigir deficiências nutricionais por conta do tratamento", ressalta.

Segundo a especialista, nota-se uma perda de peso durante o tratamento, além de edemas, náuseas, fraqueza e até um desânimo. "A nutrição traz mais qualidade de vida durante esse período, com uma alimentação mais leve, a proporção correta de carboidratos, gorduras e proteínas da dieta", explica.

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, a nutricionista citou a prioridade de alguns alimentos durante o tratamento do câncer de mama. As dicas, segundo ela, fazem parte de uma dieta anti-inflamatória, que prioriza alguns nutrientes.

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