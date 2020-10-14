Outubro Rosa: Simpósio debate o enfrentamento do câncer de mama

O Simpósio vai reunir profissionais de diferentes áreas, como saúde, Direito e autodesenvolvimento Crédito: Shutterstock

Já é uma tradição. Outubro é o mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano.

Para abordar medidas de prevenção ao enfrentamento a doença, acontece na cidade, de forma on-line e gratuita, o primeiro Simpósio Nacional de Enfrentamento ao câncer, de 19 a 25 de outubro.

"O Simpósio consiste num evento que reúne profissionais de excelência de diferentes áreas como saúde, Direito e autodesenvolvimento, para tratar de temas relevantes e que constituem interesse e dúvidas das mulheres em tratamento do câncer de mama", explica Gilsilene Passon que é a organizadora do evento.

TRATAMENTO HUMANIZADO

Ela explica que o evento surgiu da constatação de que há uma lacuna de eventos dessa natureza que abordem de forma multidisciplinar temáticas direcionadas especificamente ao tratamento do câncer de mama. Para Gilsilene, o enfrentamento ao câncer de mama passa por políticas públicas de prevenção, do rastreamento e do tratamento de forma integral e humanizada.

O evento é nacional e conta com profissionais de diversos estados, que vão abordar os cuidados do paciente oncológico no cenário da Covid-19; a política pública e o direito um diagnóstico e tratamento rápido e eficaz; rastreamento e tratamento do câncer de mama e a prevenção do câncer através de alimentação. Todas as informações podem ser vistas no site www.sinacam.com.br. Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

19 DE OUTUBRO

- Jornada V.I.V.E.R (Vivi, Venci e Renasci): o que o câncer de mama pode nos trazer de aprendizado para a saúde física e emocional. Com Gil Passon que é pós-doutora em Ciências Sociais, doutora em Direito e formação em PNL Avançada pela International Association of NPL Institute.

- Cuidados do paciente oncológico no cenário da COVID-19. Com o é médico titular do Departamento de Oncologia Clínica do A.C. Camargo Câncer Center, Marcelo Corassa. Também é pesquisador do Centro Internacional de Pesquisa Clínica.

- Câncer de mama e política pública: o Direito a um diagnóstico/tratamento rápido e eficiente. Com Elda Coelho Bussinguer que é pós-doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética.

20 DE OUTUBRO

- Rastreamento e Tratamento do câncer de mama. Com a oncologista clínica Edelweiss Soares, que é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalha no Hospital Santa Rita de Cássia de Vitória e no Neon.

- Crescendo com os desafios e vivendo uma vida que vale. Com a pedagoga Luisa Lopes. Também é Master Trainer em Programação e Neurolinguística com certificação internacional.

- Doenças, morte e luto: como conversar sobre isso com crianças? Com Isa Minatel que é pedagoga e psicopedagoga, além de coach de pais. Também é colunista da revista Crescer.

21 DE OUTUBRO

- O papel do legislativo na formulação de leis de proteção aos pacientes com câncer. Com o senador Fabiano Contarato, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Também é Conselheiro do Programa de Proteção a Testemunha e Réu Colaborador.

- Aprenda a prevenir o câncer através da Alimentação. Com Aline Sarmento, que é graduada em Nutrição pela Universidade de Vila Velha, coach em saúde e especialista em Nutrição Clínica e Terapia Nutricional.

- Fé como fôlego de vida. Com o pastor e escritor Kenner Terra, que é doutor em Ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo.

- Câncer de mama: um mergulho de experiência humana e de fé. Com Sandra Motta que é fisioterapeuta, educadora física, bailarina profissional e sobrevivente do câncer.

22 DE OUTUBRO

- É possível estar preparada para tudo? (Como a PNL pode te ajudar nessa jornada). Com Roque Luz, que é International Master Trainer PNL Master Coach MBA Neuromarketing e Business e Mestre em Fisiologia do Exercícios pela Ufes.

- O que há de novidade no tratamento do Câncer de Mama? Com a médica Danielle Chambo, que é pós-graduada em cirurgia mamária no Instituto Europeu de Oncologia, mestrado pela Unifesp e professora da Emescan.

- Aposentadoria por invalidez: aspectos práticos. Com o juiz do trabalho do TRT da 5° Região, Luciano Martinez. Professor adjunto IV de Direito do Trabalho e da Seguridade. Titular da Cadeira 52 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.

23 DE OUTUBRO

- A Dieta do Pensar: pensamentos saudáveis  Sentimentos formidáveis. Com Fábio Flores que é especialista em Inteligência Sócio Emocional. Master em Programação Neurolinguística, especialista em educação. Geógrafo e Pedagogo.

- Como provar que um tratamento para Câncer de Mama funciona ? Com oncologista especializado em câncer de mama, Noam Pondé. Desenvolvimento de novos tratamentos do AC Camargo Câncer Center.

- Os relacionamentos conjugais e o enfrentamento ao Câncer de Mama. Com Adailton Soares, trainer em Programação Neurolinguística. Coach de relacionamento.

24 DE OUTUBRO

- Dicas de maquiagem especial durante o tratamento, oferecida pela Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC).

- O trabalho do luto em sujeitos devastados pelo câncer: uma contribuição da psicanálise. Com a psicóloga Renata Vescovi. Ela é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

- Auxílio por incapacidade temporária e seus reflexos no paciente com câncer de mama. Com Luana Petry que é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. Pós-graduada em mediação de conflitos e arbitragem.

- Radioterapia no Câncer de Mama. Com a médica rádio oncologista Anne Karina Kiister Leon. Residência médica no Hospital do Servidor Público de São Paulo.

25 DE OUTUBRO

- Como falar do diagnóstico do câncer com os filhos crianças e adolescentes. Com Maria Ligia Soares, pós-graduada em Avaliação psicológica pelo IPOG. Também é pós-graduada em Psicologia Junguiana pelo instituto Fênix de Ensino e Pesquisa (ES).

- Micropigmentação de aréola: indicação e passo a passo. Com o tatuador Kiko. Ele é responsável pelo trabalho de micropigmentação de aréola de mulheres que passaram pelo câncer de mama.

- Direitos das pacientes com câncer. Com Gil Passon que é pós-doutora em Ciências Sociais, doutora em Direito e formação em PNL Avançada pela International Association of NPL Institute.