Arroz, feijão, macarrão, batata, salada e, talvez, o item principal no prato do brasileiro: a carne. Entre as opções, com preços variados, o alimento está quase sempre presente nas refeições ao redor do Brasil. Em muitos casos e apesar do preço, a carne vermelha é protagonista. Ela é conhecida por ser fonte de proteína, mas também por oferecer alguns riscos à saúde quando consumida em excesso. Afinal, carne vermelha faz bem ou mal para a saúde?
Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberta Larica, a carne vermelha cumpre importantes funções, mas poder ser prejudicial em algumas circunstâncias.
"É uma dúvida que muita gente tem, se ela é bem-vinda ou uma vilã, mas tudo depende. Temos benefícios e prejuízos para a saúde com o consumo da carne vermelha. As palavras moderação e equilíbrio estão em jogo quando é definido se a carne é boa para a saúde", disse em entrevista ao jornalista Fábio Botacin.
A nutricionista explicou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo semanal entre 300g e 500g, o equivalente a comer dois filés de carne vermelha em um período de sete dias.
Outros tipos de carnes podem ser consumidas, mantendo o nível de exigência para a saúde. De acordo com Larica, o brasileiro "tem a tendência de passar" o que é sugerido pela OMS, mas ovos, frango e peixes também são boas opções para levar à mesa durante a semana.
A nutricionista ressalta que o consumo excessivo de carne vermelha pode oferecer mais riscos às pessoas que não têm uma rotina alimentar saudável ou que possuem doenças cardiovasculares.
PONTOS POSITIVOS:
- Possui nutrientes importantes;
- Fonte de proteínas;
- Fonte de ferro;
- Previne a anemia;
- Rica em vitamina B12.
PONTOS NEGATIVOS:
- Aumenta o risco de doenças cardiovasculares;
- Possui compostos cancerígenos;
- É um alimento rico em gorduras saturadas.