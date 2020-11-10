Carne com sal Crédito: Shutterstock

Arroz, feijão, macarrão, batata, salada e, talvez, o item principal no prato do brasileiro: a carne. Entre as opções, com preços variados, o alimento está quase sempre presente nas refeições ao redor do Brasil . Em muitos casos e apesar do preço, a carne vermelha é protagonista. Ela é conhecida por ser fonte de proteína, mas também por oferecer alguns riscos à saúde quando consumida em excesso. Afinal, carne vermelha faz bem ou mal para a saúde?

Segundo a nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória Roberta Larica, a carne vermelha cumpre importantes funções, mas poder ser prejudicial em algumas circunstâncias.

"É uma dúvida que muita gente tem, se ela é bem-vinda ou uma vilã, mas tudo depende. Temos benefícios e prejuízos para a saúde com o consumo da carne vermelha. As palavras moderação e equilíbrio estão em jogo quando é definido se a carne é boa para a saúde", disse em entrevista ao jornalista Fábio Botacin.

A nutricionista explicou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo semanal entre 300g e 500g, o equivalente a comer dois filés de carne vermelha em um período de sete dias.

Outros tipos de carnes podem ser consumidas, mantendo o nível de exigência para a saúde. De acordo com Larica, o brasileiro "tem a tendência de passar" o que é sugerido pela OMS, mas ovos, frango e peixes também são boas opções para levar à mesa durante a semana.

A nutricionista ressalta que o consumo excessivo de carne vermelha pode oferecer mais riscos às pessoas que não têm uma rotina alimentar saudável ou que possuem doenças cardiovasculares.

PONTOS POSITIVOS:

Possui nutrientes importantes;

Fonte de proteínas;



Fonte de ferro;



Previne a anemia;



Rica em vitamina B12.



PONTOS NEGATIVOS: