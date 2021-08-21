5 dicas para armazenar os medicamentos de forma correta

As embalagens devem ser fechadas corretamente para proteger o medicamento. Crédito: Reprodução/Freepik

Em algum momento da vida, é comum tomar alguma medicação para tratar as enfermidades simples, como uma dor de cabeça ou coriza, até as mais delicadas. Mas, para além de somente ingerir remédios, você sabia que eles também precisam de cuidados especiais? Pois é, pode até parecer novo, mas guardar o medicamento de qualquer maneira pode acabar prejudicando sua estrutura e, consequentemente, comprometendo seu tratamento.

De acordo com a farmacêutica Tatiana Rocha, "o armazenamento correto do medicamento é fundamental para sua conservação e eficácia da resposta farmacológica necessária". Segundo a profissional, existem algumas consequências negativas do manuseio/armazenamento incorreto dos remédios, como o comprometimento de sua "estabilidade física, alterando sua cor, odor ou aspecto", explica.

Quando há um comprometimento da estabilidade física, "é observado o aspecto do medicamento. Ele troca de cor, muda o odor, se for de fórmula farmacêutica líquida ele vai mudar o sabor", afirma Tatiana.

Na mudança da estabilidade química, ela chama atenção para os medicamentos que possuem ativos fotossensíveis. "Na incidência de sol, ele pode sofrer uma reação química de oxidação, onde não consegue manter a identidade molecular do fármaco, e perde sua eficácia", pontua.

Idosos podem solicitar a cor da cápsula dos manipulados para diferenciar os remédios Crédito: Reprodução/Freepik

Alguns cuidados necessários são atribuídos a todos os medicamentos, de forma geral. O ato de guardar o remédio fora do alcance de crianças e de animais domésticos, por exemplo, é um deles. A farmacêutica explica que "o risco de intoxicação é altíssimo e pode, inclusive, ser fatal. A orientação é deixar em um lugar trancado".

Tatiana também apresenta estratégias para facilitar os idosos em relação ao cuidado com os medicamentos. "Se forem medicamentos industrializados, deve-se sempre deixá-los na caixa, de preferência junto à prescrição. Identificar a caixa com símbolos que facilitem sua identificação e horário de uso, como sol e lua, também é uma dica", revela.

No caso dos manipulados, ela aconselha "pedir para que os medicamentos tenham cor de cápsulas diferente para não haver erro na utilização". Também é recomendado que a receita médica esteja por perto para confirmar as doses e os horários corretos em que a medicação deve ocorrer.

Confira 5 dicas sobre como armazenar e manusear corretamente os seus medicamentos: