Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

5 dicas para armazenar os medicamentos de forma correta

Saber armazenar e manusear os remédios é importante para que eles não percam sua estrutura e comprometam seu tratamento

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 07:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

21 ago 2021 às 07:00
As embalagens devem ser fechadas corretamente para proteger o medicamento.
As embalagens devem ser fechadas corretamente para proteger o medicamento. Crédito: Reprodução/Freepik
Em algum momento da vida, é comum tomar alguma medicação para tratar as enfermidades simples, como uma dor de cabeça ou coriza, até as mais delicadas. Mas, para além de somente ingerir remédios, você sabia que eles também precisam de cuidados especiais? Pois é, pode até parecer novo, mas guardar o medicamento de qualquer maneira pode acabar prejudicando sua estrutura e, consequentemente, comprometendo seu tratamento.
De acordo com a farmacêutica Tatiana Rocha, "o armazenamento correto do medicamento é fundamental para sua conservação e eficácia da resposta farmacológica necessária". Segundo a profissional, existem algumas consequências negativas do manuseio/armazenamento incorreto dos remédios, como o comprometimento de sua "estabilidade física, alterando sua cor, odor ou aspecto", explica.

Veja Também

Com fim de isenção fiscal, indústria já vê alta de 12% para remédios

Quando há um comprometimento da estabilidade física, "é observado o aspecto do medicamento. Ele troca de cor, muda o odor, se for de fórmula farmacêutica líquida ele vai mudar o sabor", afirma Tatiana.
Na mudança da estabilidade química, ela chama atenção para os medicamentos que possuem ativos fotossensíveis. "Na incidência de sol, ele pode sofrer uma reação química de oxidação, onde não consegue manter a identidade molecular do fármaco, e perde sua eficácia", pontua.
Idosos podem solicitar a cor da cápsula dos manipulados para diferenciar os remédios
Idosos podem solicitar a cor da cápsula dos manipulados para diferenciar os remédios Crédito: Reprodução/Freepik
Alguns cuidados necessários são atribuídos a todos os medicamentos, de forma geral. O ato de guardar o remédio fora do alcance de crianças e de animais domésticos, por exemplo, é um deles. A farmacêutica explica que "o risco de intoxicação é altíssimo e pode, inclusive, ser fatal. A orientação é deixar em um lugar trancado".
Tatiana também apresenta estratégias para facilitar os idosos em relação ao cuidado com os medicamentos. "Se forem medicamentos industrializados, deve-se sempre deixá-los na caixa, de preferência junto à prescrição. Identificar a caixa com símbolos que facilitem sua identificação e horário de uso, como sol e lua, também é uma dica", revela.

Veja Também

Entenda por que alguns remédios para doenças raras custam milhões

No caso dos manipulados, ela aconselha "pedir para que os medicamentos tenham cor de cápsulas diferente para não haver erro na utilização". Também é recomendado que a receita médica esteja por perto para confirmar as doses e os horários corretos em que a medicação deve ocorrer.

Confira 5 dicas sobre como armazenar e manusear corretamente os seus medicamentos:

O manuseio

"A caixa original e a bula trazem informações importantes como o número do lote, orientações de uso, indicações, entre outros”, explica a farmacêutica.
"Medicamentos só devem ser armazenados em geladeira se tiverem recomendação para isso. Neste caso, não é bom colocar na porta por conta da alteração de temperatura", afirma a especialista. O mesmo risco ocorre para os medicamentos armazenados em cima de eletrodomésticos.
"Algumas pessoas têm o hábito de deixar medicamentos guardados no carro, o que não é recomendado devido à alta temperatura, que pode impactar na sua eficácia", explica.
No caso destes medicamentos, as cápsulas não devem ser colocadas na mão e depois retornarem ao pote. O correto é pegar apenas aquelas que serão consumidas. Se atente também quanto ao fechamento correto da embalagem.
Todo medicamento deve ser utilizado com mãos limpas e secas, para preservar sua estabilidade e eficácia.

Veja Também

Dexametasona: medicamento pode ser usado em pacientes internados em estado moderado

Anvisa aprova medicamento para prevenção de enxaqueca

Entenda a diferença entre medicamento similar, genérico e de referência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde Medicamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados