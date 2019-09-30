Entenda a diferença entre medicamento similar, genérico e de referência

Mais baratos, remédios genéricos agradam a pacientes, mas médicos ainda desconfiam Crédito: Arquivo/EBC

Quando chegamos na farmácia, somos surpreendidos com uma gama de opções de escolha para o mesmo medicamento. Mas qual é a diferença entre eles e qual devemos escolher? Nesta segunda-feira (30), no Consultório CBN o comentarista Michel Assbu explica a diferença entre um medicamento de referência, similar e um genérico.

Your browser does not support the audio element. Consultório CBN - Michel Assbú - 30-09-19





MAIS INFORMAÇÕES:

[Fonte: CRF]

Medicamento de Referência: Medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. A eficácia e a segurança do medicamento de referência são comprovadas por estudos clínicos.

Medicamento Similar: Contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica. Desde 2003 passou a comprovar a equivalência com o medicamento de referência registrado na Anvisa. O medicamento similar possui nome comercial ou marca, enquanto o genérico possui a denominação genérica do princípio ativo, não possuindo nome comercial.

Medicamento Genérico: O medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. O genérico já é intercambiável pela norma atual.

OBS.: Para ser intercambiável, ou seja, substituível, o medicamento deve apresentar um dos três testes: bioequivalência (no caso dos genéricos); biodisponibilidade (para os similares); e bioisenção, quando não se aplicam a nenhum dos dois casos anteriores. O objetivo das três análises é comprovar a igualdade dos produtos.