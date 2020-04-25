10 dúvidas de pacientes com câncer sobre os cuidados durante a pandemia

O coronavírus desperta medo e insegurança em toda a população. Mas algumas pessoas, sobretudo as que fazem parte do grupo de risco, estão ainda mais preocupadas. É o caso de pacientes em tratamento ativo contra o câncer.
Assim como muitas doenças crônicas, o câncer não pode esperar. Por isso, especialistas na área alertam para a importância de os pacientes não abandonarem o tratamento e de traçarem uma estratégia em relação ao acompanhamento da doença enquanto durar a pandemia.
Procuramos o Dr. Roberto de Oliveira Lima, mastologista e oncologista do Cecon/Oncoclínicas, que respondeu a 10 dúvidas frequentes sobre o assunto.
O modo como o câncer é tratado vai mudar durante esse período?
O câncer é uma doença que não pode esperar. Na postergação do tratamento pode haver uma piora no prognóstico da doença. Podem ocorrer mudanças na ordem do tratamento, mas tem que haver uma estratégia muito bem elaborada para o paciente não correr risco.
Há orientações específicas para pacientes oncológicos?
O paciente oncológico em tratamento quimioterápico é um paciente de alto risco, principalmente com outras comorbidades como hipertensão, diabetes , obesidade, asma, mas os cuidados que toma podem diminuir sensivelmente esse risco.
Quando é o caso de adiar o procedimento e quando é preciso fazer a cirurgia, apesar do risco de exposição com a internação?
Os procedimentos podem ser adiados desde que você tenha uma opção segura de tratamento que possa ter benefício. A cirurgia de câncer não é eletiva e se for a melhor indicação não deve ser adiada, tomando-se mais cuidados, inclusive com diminuição do tempo de internação.
Se o paciente oncológico estiver se sentindo muito mal, qual a orientação? Procurar um hospital?
A primeira opção é procurar o médico ou a clínica de referência para orientação prévia. Caso tenha necessidade será encaminhada para hospital ou será medicado por alguém que conhece o seu caso.
Como o paciente pode distinguir os sintomas do tratamento com os de coronavírus?
Os principais sintomas do Covid19 são febre , tosse , dispnéia ( falta de ar ), dor no corpo , anosmia( diminuição do olfato) e ageusia ( diminuição do paladar). Talvez o único sintoma em comum com o do tratamento seja a febre, mas o médico que acompanha saberá imediatamente identificar , pois os outros sintomas geralmente não são comuns pós quimioterapia.
Há algo que se pode fazer para aumentar a imunidade de pacientes?
Os cuidados de rotina, com isolamento social , uso de máscaras, higiene das mãos e, importantíssimo, o cuidado do local de tratamento, com higienização de todos os ambientes pelo menos de hora/hora, uso de máscaras pela equipe e triagem de pacientes e acompanhantes para não criar um ambiente propício ã contaminação.
Pacientes com câncer devem tomar a vacina de gripe?
Uma boa conduta que já utilizamos mesmo antes da pandemia é a vacinação contra gripe e pneumonia antes do início da quimioterapia. Após o início do tratamento não se deve vacinar , porque apesar de as vacinas serem feitas com vírus inativado , existe um risco maior de complicações.
Se o paciente for contaminado com a Covid-19, o que ele deve fazer?
O primeiro passo após os sintomas é fazer o teste para realmente identificar se realmente é Covid19 e não uma síndrome gripal. O passo seguinte é procurar orientação médica, sabendo que em torno de 80% dos casos vão ter sintomas mínimos e/ou inexistentes, mas é importante que fique isolado por pelo menos 14 dias e preste atenção em qualquer alteração para socorro precoce.
Existe algum grupo específico entre os pacientes com câncer que tenha mais risco que os outros ao contrair a Covid-19?
Os pacientes em tratamento hematológico geralmente precisam de uma atenção maior por terem doença justamente nas células de defesa do organismo.
Pacientes que já terminaram o tratamento ainda estão nesse grupo de risco?
É importante que se saiba que o paciente oncológico que já tratou com quimioterapia e está fazendo seguimento somente ou tratando com radioterapia e outros tratamentos complementares tem o mesmo risco da população em geral.