10 dúvidas de pacientes com câncer sobre os cuidados durante a pandemia

O primeiro passo após os sintomas é fazer o teste para realmente identificar se realmente é Covid19 e não uma síndrome gripal. O passo seguinte é procurar orientação médica, sabendo que em torno de 80% dos casos vão ter sintomas mínimos e/ou inexistentes, mas é importante que fique isolado por pelo menos 14 dias e preste atenção em qualquer alteração para socorro precoce.